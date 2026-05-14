Irã acusa Emirados Árabes Unidos de envolvimento direto em ataques atribuídos a EUA e Israel

Segundo Araghchi, Abu Dhabi sequer condenou o ataque à Escola Primária de Minab, que matou mais de 170 estudantes no primeiro dia da agressão, em 28 de fevereiro. Ele revelou ainda que Netanyahu viajou aos Emirados durante a guerra, o que indicaria participação ativa dos Emirados nos ataques.

O chanceler ressaltou que o Irã atacou apenas bases militares estadunidenses em território emiradense e aconselhou os "irmãos dos Emirados" a reconsiderarem sua política em relação ao Irã.

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