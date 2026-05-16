Líder Destaca as Capacidades do Persa para Promover a Cultura do Irã Islâmico no Mundo

O Aiatolá Seyyed Mojtaba Khamenei fez a observação em uma mensagem divulgada na sexta-feira por ocasião do dia de comemoração do grande poeta iraniano Abol Qassem Ferdowsi e do Dia da Língua Persa.

A mensagem é a seguinte:

Além de ser um meio de fala e escrita, a língua persa constitui o quadro de cognição e o fio de comunicação do pensamento e os limites de identidade para os iranianos. A língua e a literatura persas são uma das maiores capacidades para promover a rica cultura e civilização do Irã islâmico no mundo; e o conselho de nosso sábio e mártir líder (Aiatolá Seyyed Ali Khamenei) para fortalecer a língua persa é o farol do caminho da autoridade para a civilização iraniano-islâmica.

Na Terceira Defesa Sagrada, como nas duas guerras impostas anteriores, o querido povo iraniano provou que as histórias míticas de Ferdowsi eram a realidade de suas vidas e personalidades heroicas, e que os conceitos humanizadores, heroicos e corânicos do Shahnameh tornaram todos os grupos étnicos e classes iranianas solidários e solidários na preservação de sua identidade, autenticidade e independência e no combate aos agressores que são como Zahhak. Esta epopeia de presença, defesa e vitória coloca uma grande tarefa sobre os ombros do povo da cultura, da literatura e da arte para se levantar como Ferdowsi e estabelecer a missão dos artistas em consonância com a missão do povo; para fundir pensamento, pena e língua com arte, e perpetuar a narrativa do grande levante da nação na história.

Por outro lado, a resistência zelosa e a vitória orgulhosa contra a invasão dos demônios do mundo prepararam a nação para salvaguardar sua independência civilizacional e confrontar as invasões linguísticas, culturais e do estilo de vida americano, para que com a iniciativa e inovação dos ativistas culturais, a fim de proporcionar defesa linguística e discursiva e o crescimento e desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, possa completar as etapas restantes até a vitória final com maior firmeza, com a ajuda de Allah Todo-Poderoso.

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