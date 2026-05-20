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Irã adverte EUA: "Vamos fazer o inimigo se arrepender"

21 maio 2026 - 01:52
News ID: 1817043
Irã adverte EUA: "Vamos fazer o inimigo se arrepender"

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, emitiu um duro alerta aos Estados Unidos, afirmando que os movimentos abertos e encobertos do "inimigo" indicam a busca por uma nova ronda de guerra.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, emitiu um duro alerta aos Estados Unidos, afirmando que os movimentos abertos e encobertos do "inimigo" indicam a busca por uma nova ronda de guerra.

Qalibaf declarou que as forças armadas do Irã estão totalmente preparadas e prometeu: "Faremos o inimigo se arrepender de qualquer nova agressão contra o país."

Teerã não especificou quais ações estadunidenses motivaram o alerta, mas a mensagem sinaliza que qualquer ataque será respondido com força.
 

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