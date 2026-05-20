Teerã celebra casamento coletivo de 1.000 casais na campanha “Yanfada”

A cerimônia principal aconteceu esta noite na Praça Imam Hussein, onde 110 casais se casaram. Em seguidaum cortejo nupcial seguiu em direção à icônica Praça Azadi (Praça da Liberdade, em persa).

A campanha “Yanfada” começou em 29 de março, quase um mês após o início da guerra de agressão ilegal e não provocada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que resultou na morte do Líder da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, de vários comandantes militares e autoridades do país, bem como de mais de 3.000 civis inocentes.

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