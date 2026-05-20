Pediatra brasileiro Cássio está entre os quatro brasileiros sequestrados pelo regime israelense durante missão humanitária a Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Cássio é pediatra e embarcou na missão para levar ajuda aos profissionais de saúde e às crianças na Faixa de Gaza.

Ele estava a caminho da Palestina, em águas internacionais, a bordo do barco Hawsha (Cabo Blanco), que faz parte da Global Sumud Flotilla, quando a embarcação foi interceptada ilegalmente pelas forças de ocupação israelenses.

Entre os integrantes que seguem detidos estão os brasileiros Ariadne (de Rondônia), Beatriz (do Pará) e Thainara (de Santa Catarina), que já havia participado de outra missão da flotilha recentemente e que está, agora, em greve de fome.

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