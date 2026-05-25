Guerra em Todas as Frentes, Incluindo o Líbano, Deve Cessar: Porta-Voz Iraniano

Falando em uma coletiva de imprensa em Teerã na segunda-feira, Esmaeil Baghaei enfatizou a necessidade de cessar a guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, dizendo que essa questão já está prevista no âmbito dos entendimentos existentes.

Questionado sobre a pressão dos EUA para incluir países árabes nos Acordos de Abraão, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que todos testemunharam que a única prioridade de Washington na região da Ásia Ocidental é apoiar o regime sionista, e que os americanos não atribuem nenhum valor à segurança e estabilidade reais da região.

"Impor condições à região por parte dos EUA é uma forma de desviar a opinião pública da questão principal", disse ele, acrescentando que o regime israelense é a principal causa de insegurança na região. "Uma entidade não natural não pode ser normalizada com os chamados projetos de normalização", afirmou.

Baghaei disse que nenhuma parte da região que tenha o mínimo de respeito por si mesma cometeria o assassinato de uma nação, acrescentando que planos como as tentativas de normalização são, na verdade, a imposição de uma entidade ilegítima na região, cujas consequências o mundo inteiro em breve verá.

Em resposta a uma pergunta sobre as conversas entre o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro do regime israelense, Benjamin Netanyahu, bem como o papel do regime sionista nas negociações entre o Irã e os EUA, o porta-voz disse que o regime sionista está ocupado cumprindo seu dever habitual, que é a sabotagem. "Nada mais deve ser esperado de Israel além de sabotagem e destruição de qualquer processo de diálogo e negociação", disse ele.

Em resposta a uma pergunta sobre os maus-tratos do regime sionista aos ativistas da Flotilha de Gaza, bem como as ações do ministro israelense extremista Itamar Ben-Gvir, Baghaei disse que o dever da comunidade internacional diante dessa situação é completamente transparente e claro.

"Se você condena apenas uma pessoa específica, mas ignora a realidade óbvia — de que essa pessoa cometeu tais crimes dentro de um sistema e estrutura coerentes —, está, na verdade, em autoengano. O que as autoridades do regime sionista estão fazendo contra todos os países da região não são apenas ações esporádicas e isoladas, mas fazem parte de uma política codificada e projetada ao longo de várias décadas. Se os países europeus esperam que suas ações em resposta a essa crise sejam avaliadas como positivas e construtivas, devem tomar medidas muito claras, decisivas, significativas e práticas contra a totalidade do regime sionista."

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