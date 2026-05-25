Irã mantém política de "paz com poder" e "diplomacia com dignidade"

O vice-ministro iraniano Kazem Qaribabadi afirmou neste 24 de maio de 2026 que o Irã mantém uma política de “paz com poder” e “diplomacia com dignidade” durante o 44º aniversário da libertação de Khoramshahr da ocupação iraquiana.

Qaribabadi declarou no X que “uma nação vítima de agressão e ocupação possui o direito inerente de autodefesa”, ao recordar a operação Beit al-Muqaddas, que libertou Khoramshahr em 24 de maio de 1982 após quase dois anos de ocupação.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que “o Khoramshahr do Irã hoje é o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz”, em meio às tensões com os Estados Unidos após ataques militares lançados no final de fevereiro.

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