Milhões de peregrinos vão ao Monte Arafat para o rito mais importante do Hajj

Milhões de fiéis começaram a se reunir nas planícies de Arafat nesta terça-feira, nono dia de Dhu al-Hijjah, para cumprir o principal rito do Hajj, a peregrinação islâmica a Meca. Desde o amanhecer, os peregrinos se dirigem ao local sagrado, onde permanecem do nascer ao pôr do sol em um dos momentos mais significativos da jornada espiritual, marcado por oração, reflexão e súplicas.

Ao meio-dia, é realizado o tradicional sermão do Dia de Arafah, com orientações religiosas e lembranças sobre as virtudes desta data sagrada. Em seguida, os peregrinos realizam as orações do meio-dia e da tarde de forma combinada e abreviada, conforme a tradição profética, em uma atmosfera de profunda devoção, glorificação a Deus e busca por perdão.

Com o pôr do sol, os peregrinos seguem para Muzdalifah, onde realizam as orações do Maghrib e do Isha e passam a noite em vigília espiritual antes das próximas etapas do Hajj, que incluem o ritual de apedrejamento no Jamarat e os giros rituais em torno da Kaaba. A temporada da peregrinação, iniciada na segunda-feira, se estende por seis dias, com a participação de mais de 1,5 milhão de peregrinos vindos de fora da Arábia Saudita.

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