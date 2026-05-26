Info – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – Nº 4 A não revelação dos nomes dos hipócritas diante da missão da Wilayah

Em uma parte do Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.), apesar de conhecer plenamente os hipócritas e estar ciente de suas conspirações e obstáculos, evitou revelar seus nomes, considerando essa atitude um sinal de sua nobreza e paciência. Ainda assim, Deus, por meio do versículo 67 da Surata Al-Ma’idah, declarou que Sua satisfação estava unicamente na proclamação clara e pública da Wilayah do Imam Ali (a.s.). Esse trecho demonstra que a questão da Wilayah estava acima de disputas políticas ou pessoais, apresentando Ghadir como uma missão divina, decisiva e irrevogável.