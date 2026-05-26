No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.), com base no versículo 67 da Surata Al-Ma’idah, apresentou a proclamação da Wilayah do Imam Ali (a.s.) como uma missão divina. Nesse versículo, Deus ordena ao Profeta (s.a.a.) que anuncie oficialmente a liderança do Imam Ali (a.s.), declarando que a omissão dessa mensagem equivaleria ao não cumprimento completo de sua missão profética. Assim, Ghadir não foi apenas uma recomendação moral, mas uma parte essencial da missão final do Profeta (s.a.a.) na orientação da comunidade islâmica.
Info – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – Nº 3 O cumprimento da missão profética através do anúncio da Wilayah
26 maio 2026 - 11:42
News ID: 1819066
Info – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – Nº 3 O cumprimento da missão profética através do anúncio da Wilayah
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