Ligação permanente com Ahlul Bayt (a.s.) através da ziarah diária – Ziarah de sábado: visita ao Mensageiro de Deus, o Profeta Muhammad (s.a.w.)

News ID: 1823520

Nas tradições islâmicas, foi transmitida para cada dia da semana uma ziarah específica dedicada aos Imames Infalíveis (a.s.), a fim de que os corações dos crentes permaneçam constantemente ligados a Ahlul Bayt (a.s.) no decorrer da vida quotidiana. Essas ziarahs representam uma oportunidade valiosa para renovar o pacto de lealdade e devoção, manifestar amor e reconhecimento para com os Imames Infalíveis (a.s.) e inspirar-se na conduta e nos ensinamentos desses guias divinos. Além disso, constituem um meio de elevação espiritual e de fortalecimento da fé e da servidão a Deus, conduzindo o ser humano no caminho da proximidade divina.