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População: um recurso estratégico para o desenvolvimento e a força das sociedades

7 junho 2026 - 09:15
News ID: 1823589
População: um recurso estratégico para o desenvolvimento e a força das sociedades

População: um recurso estratégico para o desenvolvimento e a força das sociedades

 Os ensinamentos religiosos incentivam o casamento e a formação de famílias, destacando também a importância do crescimento populacional por meio de uma adequada conscientização social. A população é considerada um dos principais fatores de dinamismo, desenvolvimento e fortalecimento de uma nação, pois amplia o potencial humano e aumenta o número de pessoas capazes de contribuir para o progresso econômico, científico, cultural e social. Por isso, a atenção a essa questão pode desempenhar um papel importante na promoção do crescimento e do bem-estar da sociedade.

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