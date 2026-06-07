População: um recurso estratégico para o desenvolvimento e a força das sociedades

Os ensinamentos religiosos incentivam o casamento e a formação de famílias, destacando também a importância do crescimento populacional por meio de uma adequada conscientização social. A população é considerada um dos principais fatores de dinamismo, desenvolvimento e fortalecimento de uma nação, pois amplia o potencial humano e aumenta o número de pessoas capazes de contribuir para o progresso econômico, científico, cultural e social. Por isso, a atenção a essa questão pode desempenhar um papel importante na promoção do crescimento e do bem-estar da sociedade.