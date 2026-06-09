Os ensinamentos islâmicos e as tradições narradas pelos sábios destacam a importância de demonstrar respeito ao mencionar os nomes dos Imames Infalíveis (A.S.). Acompanhar seus nomes com saudações e bênçãos é uma expressão de reverência, amor e reconhecimento de sua elevada posição espiritual.
A importância de mencionar os nomes dos Imames Infalíveis (A.S.) acompanhados de saudações e bênçãos
9 junho 2026 - 11:25
News ID: 1824740
A importância de mencionar os nomes dos Imames Infalíveis (A.S.) acompanhados de saudações e bênçãos
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