A Invocação de Ghadir: uma prova da legitimidade do Imam Ali (A.S.)

A Munāshadah de Ghadir é um dos métodos de argumentação utilizados na história islâmica, por meio do qual as pessoas presentes em assembleias públicas eram conclamadas, sob juramento, a testemunhar o acontecimento de Ghadir e a legitimidade da wilāyah do Imam Ali (A.S.). Esse método, presente especialmente na conduta do próprio Imam Ali (A.S.) e de outras personalidades da tradição islâmica, tinha como objetivo obter o testemunho daqueles que presenciaram o evento e recordar