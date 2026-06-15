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Quando o silêncio se torna uma virtude

15 junho 2026 - 05:04
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Quando o silêncio se torna uma virtude

Muitas pessoas imaginam que esconder algo ou agir discretamente é sinal de medo ou fraqueza. Mas será mesmo?

Imagine um comandante revelando seus planos ao inimigo antes da batalha. Imagine um agente de inteligência anunciando publicamente sua missão secreta. Ou até mesmo um animal que, para sobreviver, perde a capacidade de se camuflar diante dos predadores.

Em todos esses casos, o resultado seria o mesmo: fracasso.

É justamente por isso que a prudência e a discrição, em determinadas circunstâncias, são consideradas virtudes. No pensamento islâmico, esse princípio é conhecido como Taqiyyah: proteger uma verdade, uma pessoa ou uma missão quando sua exposição causaria danos maiores.

A Taqiyyah não significa abandonar princípios ou negar convicções. Significa reconhecer que cada situação exige uma estratégia adequada. Nem toda verdade precisa ser dita a qualquer pessoa, em qualquer momento e sob qualquer condição.

Na vida cotidiana, todos praticam esse princípio de alguma forma. Não divulgamos nossas senhas, não revelamos informações confidenciais e não expomos desnecessariamente pessoas que podem estar em perigo. Fazemos isso porque entendemos que proteger algo valioso é um ato de sabedoria.

A própria história religiosa oferece diversos exemplos desse comportamento. Em momentos de perseguição e ameaça, profetas e pessoas virtuosas utilizaram medidas de proteção e discrição para preservar suas vidas e garantir a continuidade de suas missões.

Até mesmo Imam Husayn (A.S.), símbolo eterno da coragem e do sacrifício, adotou em determinadas circunstâncias medidas prudentes para proteger sua missão. Isso demonstra que coragem e estratégia não são opostos; ao contrário, muitas vezes caminham juntas.

O verdadeiro heroísmo não consiste em expor-se inutilmente ao perigo. Heroísmo é saber quando falar e quando silenciar; quando avançar e quando esperar; quando revelar e quando preservar.

Por isso, o segredo nem sempre é sinal de medo. Às vezes, ele é a forma mais inteligente de proteger a verdade até que chegue o momento certo de manifestá-la.

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