Unicef denuncia massacre de crianças em Gaza enquanto esperavam por água

As autoridades palestinas informaram que, no domingo, dez pessoas — entre elas seis crianças — morreram em um ataque aéreo israelense contra um centro de distribuição de água no centro da Faixa de Gaza.

“Mais uma vez, estamos vendo relatos horríveis sobre a morte de sete crianças em Gaza, desta vez enquanto esperavam por água em um ponto de distribuição”, afirmou no domingo a diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Catherine Russell, em uma mensagem publicada em sua conta no X.

Russell destacou que “este incidente ocorreu apenas alguns dias após o massacre de mulheres e crianças na fila para a distribuição de ajuda alimentar”.

A alta funcionária também alertou anteriormente que milhares de recém-nascidos na Faixa de Gaza não têm acesso a uma alimentação adequada devido às severas restrições à ajuda humanitária, colocando suas vidas em risco.

Russell pediu às autoridades israelenses que revisem com urgência as regras de engajamento e garantam o pleno cumprimento do direito internacional humanitário, em particular a proteção dos civis, incluindo as crianças.

Desde 7 de outubro de 2023, mais de 58.000 palestinos — em sua maioria mulheres e crianças — foram mortos em Gaza devido aos ataques da entidade sionista.

