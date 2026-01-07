A Filosofia da Intercessão no Dia do Juízo

Com reflexão nas Āyāt do Alcorão Sagrado e nas narrativas islâmicas que tratam da intercessão na vida futura, torna-se claro que essa questão possui, sob vários aspectos — especialmente o educativo — efeitos positivos e construtivos. Entre eles:

1) Criar esperança nos pecadores

Muitas vezes acontece que os desejos do ego dominam o ser humano e ele acaba cometendo pecados. Depois, ao perceber o erro, cai em desespero, imaginando que “já é tarde demais”, e com esse pensamento pode afundar ainda mais na contaminação espiritual.

Entretanto, a esperança na intercessão dos Awliyā’ divinos dá ao crente esta boa notícia: que ele deve parar com o pecado e buscar a correção, pois é possível que suas falhas sejam compensadas por meio da mediação dos puros. Com essa esperança, o pecado é interrompido e o مؤمن retorna gradualmente ao caminho da Taqwā.

2) Estabelecer ligação espiritual com os Awliyā’ divinos

Como foi dito na definição de intercessão, esse apoio depende de certo tipo de ligação entre o intercessor e o intercedido — uma relação espiritual baseada na fé, em qualidades morais e em boas ações.

Certamente, aquele que espera a ajuda dos Awliyā’ de Allah no Dia do Juízo esforça-se para criar laços de amizade e amor com eles e para realizar ações que lhes agradem.

Um dos sábios relatava que um poeta chamado “Hājeb” caiu em erros populares sobre o conceito de intercessão e compôs este verso equivocado:

“حاجب اگر معامله حشر با علی است

من ضامنم كه هر چه بخواهی گناه كن”

À noite, em sonho, viu Amir al-Mu’minīn Ali (a.s.), que lhe disse com ira: “Não disseste bem o poema.”

O poeta perguntou: “Como devo corrigi-lo?”

O Imam respondeu: “Corrige-o desta forma:”

“حاجب اگر معامله حشر با علی است

شرم از رخ علی كن و كمتر گناه كن”

Portanto, o comportamento do crente e do intercessor deve ser compatível, e entre eles deve existir uma ligação espiritual para que a intercessão seja efetiva.

[10]

Essa ligação torna-se um fator importante para a educação da pessoa, ajudando-a a sair gradualmente da fila dos pecadores e livrando-a de cair ainda mais nas armadilhas de Shaytān.

3) Esforçar-se para obter as condições da intercessão

Considerando que para alcançar o apoio dos intercessores é necessário possuir certas condições, quem deseja essa ajuda deve trabalhar para tornar-se amado perante Allah.

Pois, segundo as Āyāt do Alcorão, a intercessão só será útil para aqueles de quem Allah esteja satisfeito e aos quais permita a mediação. Esses مقام espirituais são alcançados através da fé em Deus, da obediência às Suas ordens e da prática das leis religiosas.

4) Atenção aos intercessores do Dia do Juízo

O pecador que deposita sua esperança na mediação do Profeta, do Alcorão e dos Imames deve estabelecer ligação com eles e atrair sua atenção. Do contrário, esperar apoio sem qualquer relação espiritual seria algo irracional.

[11]

Por exemplo, para buscar a ajuda do Alcorão Sagrado, é preciso tornar-se próximo dele, realizando sua recitação diária, memorizando suas passagens sempre que possível e refletindo profundamente em seus conceitos e ensinamentos.

Condições para beneficiar-se da intercessão na vida futura

Deve-se saber que a intercessão possui limites e condições claras. As mais importantes, segundo as Āyāt e Ahādith, são:

Fé em Allah Altíssimo; Obediência e submissão a Allah; Fé no Profeta e em seus Ahl al-Bayt (a.s.); Obediência ao Profeta e aos Imames; Fé no Dia do Juízo; اعتقاد sincera na intercessão; Aceitação e prática das ordens divinas; Cuidado especial com a oração; Criar ligação espiritual com o intercessor; Tawassul aos Ahl al-Bayt e pedido de ajuda por meio deles.

Os Intercessores do Dia do Juízo

Segundo as narrativas islâmicas, aqueles que possuem مقام da intercessão na vida futura são muitos. A seguir, alguns exemplos:

Amir al-Mu’minīn Ali (a.s.) disse:

“Para alcançar suas necessidades e a felicidade deste mundo e do alem, façam da obediência a Allah seu intercessor.”

[12]

disse: “Para alcançar suas necessidades e a felicidade deste mundo e do alem, façam da obediência a Allah seu intercessor.” [12] O Mensageiro de Allah Muhammad Mustafa (s.) afirmou:

“Os intercessores no Dia do Juízo são cinco: o Alcorão, a visitar, a confiança (amanah), vosso Profeta e os Ahl al-Bayt de vosso Profeta.”

[13]

afirmou: “Os intercessores no Dia do Juízo são cinco: o Alcorão, a visitar, a confiança (amanah), vosso Profeta e os Ahl al-Bayt de vosso Profeta.” [13] Em outra narrativa, o Profeta Sagrado declarou:

“A intercessão é para os Profetas, seus sucessores, os crentes e os anjos. Entre os fies haverá aqueles que intercederão por uma tribo inteira, e o menor grau de intercessão de um crente será por trinta pessoas.”

[14]

“A intercessão é para os Profetas, seus sucessores, os crentes e os anjos. Entre os fies haverá aqueles que intercederão por uma tribo inteira, e o menor grau de intercessão de um crente será por trinta pessoas.” [14] Imam Sadiq Ja‘far (a.s.) narrou:

“Quando chegar o Dia do Juízo, Deus ressuscitará o sábio e o devoto. Ao devoto será dito: entra no Paraíso; e ao عالم será dito: fica e intercede pelas pessoas por tê-las educado bem.”

[15]

narrou: “Quando chegar o Dia do Juízo, Deus ressuscitará o sábio e o devoto. Ao devoto será dito: entra no Paraíso; e ao عالم será dito: fica e intercede pelas pessoas por tê-las educado bem.” [15] Sobre Sayyidah Fátima Zahra (a.s.), o Profeta afirmou:

“No Dia do Juízo verei minha filha Fátima entrando no dia de Juizo montada num camelo de luz, rodeada por inúmeros anjos… Ela conduzirá as mulheres crentes de minha Ummah ao Paraíso. Assim, toda mulher que cumprir as cinco orações, jejuar no mês de Ramadan, realizar o Hajj, purificar seus bens e amar Ali (a.s.), entrará no Paraíso pela intercessão de Fátima.”

[16]

Nas narrativas consta que um dos intercessores bem-sucedidos é também o arrependimento (tawbah). Amir al-Mu’minīn Ali (a.s.) disse:

«شَفِيعٌ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ لَيْسَ»[17]

“Não há intercessor mais vitorioso do que o arrependimento.”

Além disso, em vários Ahādith é indicado que, após a intercessão dos intercessores, o próprio Allah exercerá Sua intercessão final sobre grupos de pecadores e os salvará por Sua misericórdia.

O Mensageiro Muhammad (s.) disse:

“Os Profetas, os anjos e os crentes intercederão; então Allah dirá: Minha intercessão ainda resta.”

[19]

Síntese Final

A intercessão na vida futura é uma grande manifestação da misericórdia de Allah para com os crentes. Ela incentiva a esperança, fortalece as ligações espirituais, estimula a educação moral e convida o ser humano à correção constante de seus atos no mundo terreno.

Entre os intercessores estão: os anjos, os estudantes e Guardas do Alcorão, os vizinhos, os crentes, os Xiitas, os parentes, o jejum, o arrependimento e muitos outros meios de misericórdia divina.

Referências

[10]. Dāstān-e Dustān (Histórias dos Amigos), vol. 2, p. 203.

[11]. Sayrī dar Jahān Pas az Marg (Um Estudo sobre o Mundo Após a Morte), p. 431.

[12]. Nahj al-Balāghah, vol. 2, p. 199, sermão (khutbah) 193.

[13]. Mīzān al-Hikmah, vol. 5, p. 122.

[14]. Bihār al-Anwār, vol. 8, p. 58.

[15]. O mesmo, p. 56.

[16]. O mesmo, p. 58.

[17]. Nahj al-Balāghah – edição Fayz al-Islām, sabedoria (hikmah) 363, p. 1260.

[18]. Bihār al-Anwār, vol. 8, p. 34.

[19]. Sahih al-Bukhārī, vol. 9, p. 160.