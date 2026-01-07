A Intercessão no Dia do Juízo: Quem Será Agraciado com a Shafā‘ah

A intercessão na vida após a morte é um dos temas centrais das crenças islâmicas. Sem dúvida, as punições divinas no Dia do Juízo — sejam elas passageiras ou longas e eternas — existem para a educação do ser humano e para garantir a execução das leis de Allah. Tais consequências foram determinadas por Deus Altíssimo para conduzir as pessoas ao crescimento espiritual e à verdadeira felicidade.

Por essa razão, embora as punições da vida futura sejam descritas no Alcorão Sagrado como extremamente severas, Allah abriu, por todos os lados, caminhos de salvação. Aos pecadores é concedida a oportunidade de retornar do erro, corrigir-se e buscar novamente a proximidade do Senhor Misericordioso.

A mediação dos intercessores é um desses meios de resgate, alertando as pessoas de que não devem destruir completamente as pontes que as ligam a Deus nem cortar sua relação com os Awliyā’ divinos. Mesmo quando alguém se mancha com pecados, não deve se desesperar, mas apressar-se em direção à infinita misericórdia de Allah.

Neste artigo, trataremos da intercessão na vida futura à luz dos valiosos ensinamentos educativos presentes nas Āyāt do Alcorão e nas narrativas dos Ahl al-Bayt (a.s.), demonstrando os efeitos espirituais profundos desse princípio.

O que significa intercessão?

Nos dicionários da língua persa, como o “Dehkhoda”, o termo intercessão aparece com o sentido de mediação e intermédio.

Segundo o livro “Mufradāt” de Rāghib, intercessão deriva da raiz “شفع – shaf‘a”, que significa juntar algo a algo semelhante. Isso indica que deve existir certo grau de proximidade ou semelhança entre o intercessor e o intercedido, ainda que haja diferenças entre eles.

Na concepção corânica, intercessão significa que o pecador, por possuir aspectos positivos como fé ou a prática de algumas boas ações, alcança uma forma de semelhança espiritual com os Awliyā’ de Allah. Assim, estes, com sua ajuda e atenção, pedem perdão para ele junto ao Senhor.

پشتم قوی به فضل خدای است و طاعتش

تا در رِسم مگر به رسول و شفاعتش

“Meu amparo é forte pela graça e obediência a Deus, para que eu possa alcançar o Mensageiro e sua intercessão.”

A realidade da intercessão

A verdadeira essência da intercessão é pedir que o castigo seja removido de quem o merece. Em outras palavras, trata-se do posicionamento de um ser mais forte ao lado de outro mais fraco para auxiliá-lo a atravessar as etapas da perfeição espiritual.

Portanto, a intercessão na vida futura significa que os Awliyā’ divinos — como os Profetas, os Imames, os sábios e os mártires — estendem a mão aos que não possuem desvios de crença, mas cometeram falhas práticas, salvando-os da punição.

É importante notar que esse caminho foi instituído pelo próprio Allah para Seus servos. Deus deseja, por todos os meios, conduzi-los ao Paraíso. Cabe aos crentes, no mundo terreno, demonstrar esforço e vigilância sobre suas ações para tornarem-se merecedores dessa misericórdia.

A Posição da intercessão

Essa Posição pertence exclusivamente a Allah Misericordioso. No Dia do Juízo haverá muitos intercessores, mas todos atuarão apenas com a permissão de Deus Altíssimo.

A intercessão nas Āyāt do Alcorão Sagrado

Muitas passagens do Alcorão abordam o tema da intercessão, explicando suas condições e limites e esclarecendo quem será ou não beneficiado por ela. A seguir, alguns exemplos:

1) A intercessão não beneficia os descrentes

A intercessão não é aceita para aqueles que rejeitaram a fé, negaram o Dia do Juízo, abandonaram as orações e deixaram completamente de ajudar os necessitados:

«فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ»[1]

Assim, a intercessão dos intercessores não lhes trará benefício algum.

2) A intercessão pertence somente a Allah

A intercessão é exclusiva de Allah porque Ele é o Criador e Administrador do universo. Somente quem é o verdadeiro مالک de tudo pode perdoar:

«مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ»[2]

Não há para vós nenhum protetor ou intercessor além Dele.

3) A intercessão depende da permissão divina

Ninguém pode interceder de forma independente. Toda mediação está vinculada ao consentimento de Deus:

«مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ»[3]

Quem poderá interceder junto a Ele senão com Sua permissão?

4) Condições do intercessor

Aqueles que são invocados fora de Allah não possuem o poder da intercessão, exceto os que testemunharam a verdade e possuem pleno conhecimento:

«وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ»[4]

Ninguém tem domínio da intercessão exceto quem testifica a verdade.

5) Condições do intercedido

Os Awliyā’ não intercederão por qualquer pessoa, mas apenas por quem alcançou a satisfação divina:

«وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ»[5]

E eles não intercedem senão por aqueles de quem Allah está satisfeito.

A intercessão nas narrativas islâmicas

Nas narrativas islâmicas, a intercessão é apresentada como uma ampla janela de misericórdia que dá esperança aos crentes no Dia do Juízo. Eis alguns Ahādith importantes:

1) Amor aos Ahl al-Bayt

O Mensageiro de Allah Muhammad (s.) disse:

«شَفاعَتي لِأُمَّتي مَنْ أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتي»[6]

“Minha intercessão será para aquele de minha Ummah que amar meus Ahl al-Bayt.”

2) A intercessão dos Profetas

O Profeta Sagrado afirmou:

“Os Profetas intercederão por todos aqueles que testemunharam sinceramente a unicidade de Allah e os tirarão do fogo.”

[6]

3) Desprezo pela oração

O Profeta Muhammad (s.) disse:

“Quem tratar a oração com negligência não alcançará minha intercessão, e, por Allah, não entrará em minha presença no Hawd al-Kawthar.”

[8]

4) A intercessão dos Imames e dos xiitas

Imam Bāqir (a.s.) declarou:

“O Mensageiro de Allah tem o direito de interceder por sua Ummah; nós temos o direito de interceder por nossos seguidores; e nossos seguidores poderão interceder por seus parentes.”

[9]

Conclusão

A intercessão na vida futura é uma das mais belas manifestações da misericórdia de Allah para com os crentes. Ela não é um incentivo ao pecado, mas um forte alerta para preservar a fé, valorizar a oração e manter os laços espirituais com os Awliyā’ divinos.

