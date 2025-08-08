40 Crianças e Adolescentes Iranianos Foram Martyrizados na Guerra de 12 Dias

De acordo com a Agência Internacional de Notícias da Ahlul Bayt (A.S.) - Abna -, o programa especial "Tarde de Poesia e Memórias" foi realizado no Centro para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Adolescentes, a fim de homenagear as crianças martirizadas na guerra de 12 dias entre Irã e Israel, na tarde de segunda-feira, 4 de agosto de 2025 (13 de Mordad de 1404), no Centro de Criações Culturais e Artísticas do Centro.

A cerimônia contou com a presença de Hamed Alamati, diretor-executivo do Centro, famílias de crianças mártires, incluindo Aima e Hida Zinli, Zahra Barzegar, Mohammad Ali, Zahra e Haniye Bahmanabadi, e um grupo de poetas de crianças e adolescentes.

A cerimônia começou com a recitação do Alcorão por Mohammad Taha Hajimohammadi, um recitador de 13 anos e memorizador completo do Alcorão Sagrado. Em seguida, poetas como Hamid Honarjoo, Zohre Bagheri, Akram Sadat Hashemipour, Alireza Hekmati, Nastaran Hatami, Laya Shirazi, Fateme Nazeri, Tahere Shahabi, Khatoun Hassani, Saeide Eslahi, Masoume Masoumzadeh, Maryam Eslami, Mahmoud Pourvahab, Maryam Zarneshan e Saba Firoozi recitaram poemas em luto pelas crianças mártires.

O diretor-executivo do Centro para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Adolescentes, durante a cerimônia, disse: "As famílias dos mártires, especialmente os mártires da Guerra Imposta, nos honraram com sua presença. Hoje, nos reunimos em memória das crianças e adolescentes mártires."

Ele acrescentou: "Esta cerimônia é um símbolo de homenagem às crianças mártires e de respeito às suas famílias. É dever do Centro para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Adolescentes manter viva a memória desses queridos."

Alamati, referindo-se aos 36.000 estudantes mártires na Guerra Imposta e aos cerca de 40 adolescentes e crianças mártires na guerra recente, enfatizou: "Esses números são um testemunho dos crimes do regime sionista. Este regime não teve misericórdia nem mesmo de bebês. Dois membros do nosso Centro, incluindo Aima, foram martirizados nesta guerra, o que é uma prova do crime da arrogância e uma honra para o Centro."

Ele continuou: "Na Guerra Imposta, tivemos 260 mártires do Centro e hoje também temos quatro mártires. Consideramo-nos ao lado das famílias dos mártires e nos esforçamos para promover os exemplos de sacrifício e martírio, trazendo essas famílias para o convívio de crianças e adolescentes."

Alamati, dirigindo-se aos poetas, disse: "Com suas canetas, vocês transmitem a mensagem de sacrifício e martírio. A poesia e a literatura de vocês são os primeiros sinais culturais de uma nação. Pedimos que destaquem esses conceitos em suas obras. O Centro está pronto para apoiar suas obras."

Ele, ao transmitir as saudações do Ministro da Educação, acrescentou: "Foi ordenado que fossem produzidos conteúdos e registradas as memórias orais de cada criança mártir."

Alamati sugeriu que os poetas se conectassem com as famílias dos mártires para serem a voz desses mártires e enfatizou: "A caneta de vocês será imortal com a luz dos mártires."

Na segunda parte, Shaghayegh Payranj, Kamal Shafiei, Mojgan Baghaeipour, Nireh Sadat Hashemi e Peyvand Farhadi recitaram poemas.

Em seguida, na cerimônia "Tarde de Poesia e Memórias", a mãe dos mártires Aima e Hida Zinli disse em seu discurso: "Nestes 53 dias, duas horas de presença ao lado de vocês foram os meus melhores momentos. Nossa família amava poesia e literatura, especialmente Aima, que narrava histórias e recitava poemas desde os três anos de idade. Nas palavras do falecido Mohammad Ali Bahmani: 'Aqui, para escrever sobre você, falta ar.'"

Ela acrescentou: "Falar na frente de vocês, que são os donos da caneta, é difícil." Ela então falou sobre a última noite e os momentos que passou com seus dois filhos e seu marido, que foram martirizados.

No final, Hamed Alamati, diretor-executivo do Centro para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Adolescentes, homenageou a mãe mártir com uma placa.

Maryam Alaei, Sayyid Habib Nazari, Nasrin Shahbazi, Babak Niktalab, Tayyebe Shamani, Marzieh Rashidi, Fereshte Ebrahimian, Sorena Jokar e Amir Mohammad Nankali, membros do Clube Qaf do Centro para o Desenvolvimento Intelectual, foram outros poetas que recitaram suas obras neste evento.

Vale ressaltar que dois calígrafos transcreveram versos dos poemas dos poetas, e Alireza Nouralipour, um dos apresentadores da Rádio e Televisão Iraniana (IRIB), foi o mestre de cerimônias.