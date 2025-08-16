Objetivos de "Alimentar os Peregrinos do Arba'in" no Islã

Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (a.s.)-ABNA: O principal objetivo de alimentar os peregrinos do Arba'in é seguir a tradição de AhlulBayt (a.s.) e reviver a louvável prática de alimentar as pessoas no caminho de Deus.

Além disso, esta ação possui outros objetivos, que podem ser mencionados abaixo:

1. Ajudar os Peregrinos e Facilitar Sua Jornada: Muitos peregrinos do Arba'in viajam a pé e em condições difíceis. Fornecer comida e bebida a eles é uma grande ajuda para aliviar a fadiga e recuperar as energias, tornando a jornada mais fácil. "E os preferem a si mesmos, mesmo que estejam em necessidade; e aqueles que são salvos da mesquinhez de sua alma, esses são os bem-aventurados." (Al-Hashr/9) Este versículo se refere ao sacrifício e à ajuda aos necessitados, mesmo em condições de dificuldade pessoal. Os peregrinos do Arba'in também precisam de ajuda e facilitação em sua jornada. O Imam Sadiq (a.s.) diz: "Aquele que dá a um crente uma bebida de água quando não há água disponível a não ser com ele, ou quando ele está com sede, Deus o saciará com 'rahīq makhtūm' (vinho puro lacrado do Paraíso)." (Thawab al-A'mal wa 'Iqab al-A'mal, p. 167). Esta narração destaca a importância de saciar a sede e ajudar aqueles que precisam de água, o que é de particular importância na marcha do Arba'in.

2. Expressar Amor e Devoção ao Imam Hussein (a.s.) e a AhlulBayt (a.s.): Alimentar os peregrinos é um sinal de profundo amor e devoção ao Imam Hussein (a.s.) e a AhlulBayt (a.s.). Este ato é considerado um serviço aos amantes de AhlulBayt (a.s.). "Dize: 'Eu não vos peço nenhuma recompensa por isso, exceto o amor à minha família.' E quem pratica uma boa ação, Nós a aumentamos em bondade para ele. Por certo, Deus é Perdoador e Agradecido." (Ash-Shura/23) Alimentar os peregrinos é uma manifestação do "amor à família" e uma "boa ação". "E quem magnifica os rituais de Deus, isso vem da piedade dos corações." (Al-Hajj/32). A peregrinação do Arba'in e o serviço aos peregrinos é a magnificação dos rituais de Deus e dos rituais de Hussein.

O Imam Sadiq (a.s.) diz: "Aquele que visita o túmulo de Hussein (a.s.) a pé, Deus escreverá para ele, a cada passo, uma boa ação, apagará um pecado, elevará seu grau, e escreverá para ele a cada noite que ele passa lá a recompensa de reviver uma alma que ele reviveu." (Kamil al-Ziyarat, p. 133). Servir a tais peregrinos, que têm uma recompensa imensa, é por si só um sinal de devoção ao Imam (a.s.). O Imam Hussein (a.s.): "As necessidades das pessoas que vos procuram são uma bênção de Deus para vós, então não vos canseis dessas bênçãos para que não se transformem em maldições." (Tuhaf al-'Uqul, p. 251). Servir os peregrinos e atender às suas necessidades é uma manifestação dessa bênção divina.

3. Promover a Cultura de Sacrifício e Altruísmo: Os proprietários das Mawkibs e aqueles que alimentam os peregrinos, com sua generosidade e auto-sacrifício, promovem a cultura de sacrifício e altruísmo. Essas cenas são algumas das mais belas manifestações do Arba'in. "Ó vós que credes! Curvai-vos, prostrai-vos, adorai vosso Senhor e fazei o bem para que sejais bem-aventurados." (Al-Hajj/77). Fazer o bem e servir as pessoas são manifestações de sacrifício e altruísmo. O Imam Ali (a.s.) diz: "O melhor de vós é aquele que é mais benéfico para as pessoas." (Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, narração 4976). Alimentar os peregrinos é o serviço mais benéfico a eles.

4. Fortalecer a Unidade e a Solidariedade entre os Muçulmanos: Alimentar peregrinos de diferentes nacionalidades e classes sociais fortalece a unidade e a solidariedade entre os muçulmanos. Durante estes dias, todos, de todas as línguas e raças, se reúnem sob uma mesma bandeira e com um objetivo comum. "E agarrai-vos todos juntos à corda de Deus e não vos separeis." (Al 'Imran/103). A grande reunião do Arba'in e a alimentação compartilhada são um símbolo de unidade em torno de AhlulBayt (a.s.).

O Profeta Muhammad (s.a.a.s.) diz: "O exemplo dos crentes em seu amor, misericórdia e compaixão uns pelos outros é como o de um único corpo: se um membro sofre, o corpo inteiro se une a ele na insônia e na febre." (Sahih Muslim, vol. 4, p. 1999). Alimentar e servir os peregrinos é um símbolo da empatia e solidariedade deste único corpo.

5. Divulgar os Ensinamentos de AhlulBayt (a.s.): Nas Mawkibs e estações de alimentação, além de comida, programas culturais e religiosos são frequentemente realizados para ajudar a divulgar os ensinamentos de AhlulBayt (a.s.) e explicar os objetivos da revolução de Ashura. "E quem é melhor em discurso do que aquele que convida a Deus e pratica o bem e diz: 'Eu sou dos muçulmanos'?" (Fussilat/33). Alimentar e servir os peregrinos é uma oportunidade para um convite prático a Deus e aos ensinamentos de AhlulBayt (a.s.).

O Imam Baqir (a.s.) diz: "Deus tenha misericórdia de um servo que reviva nosso assunto (nossa escola de pensamento)." (Al-Kafi, vol. 1, p. 146). O Arba'in e todas as suas atividades, incluindo a alimentação, são exemplos de reviver o assunto de AhlulBayt (a.s.). O Imam Sadiq (a.s.) diz: "Sede convidados para as pessoas com vossas ações, não com vossas línguas." (Isra/77). A alimentação e a boa conduta dos proprietários das Mawkibs são um convite prático para a escola de AhlulBayt (a.s.).

6. Enfatizar a Dignidade Humana: O serviço aos peregrinos é uma ênfase na dignidade humana. Neste grande movimento, todos os peregrinos são servidos com respeito, independentemente de seu status financeiro, social, etc. "E, na verdade, honramos os filhos de Adão e os transportamos na terra e no mar, e os provemos de coisas boas, e os preferimos em grande preferência sobre muitos dos que criamos." (Al-Isra'/70). Servir os peregrinos e alimentá-los sem retribuição é uma manifestação de honrar todos os seres humanos. O Profeta Muhammad (s.a.a.s.) diz: "As pessoas são todas a família de Deus, e o mais amado da criação para Deus é o mais benéfico para Sua família." (Al-Kafi, vol. 2, p. 164). Servir os peregrinos é servir a família de Deus.

7. Bênção e Provisão Divina: Acredita-se que a caridade no caminho de Deus traz bênção para a vida e aumenta a provisão. "E qualquer coisa que despenderdes, Ele vos dará em troca, e Ele é o melhor dos Provedores." (Saba'/39). O Imam Sadiq (a.s.) diz: "Aquele que gasta um dinar no caminho de Deus, para ele haverá setecentas vezes mais." (Al-Kafi, vol. 4, p. 53). O Imam Ali (a.s.) diz: "A inteligência de uma pessoa não se completa até que suas boas ações se tornem numerosas neste mundo." (Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, narração 9516). Alimentar os peregrinos é uma das mais notáveis boas ações.

