Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (a.s.) - ABNA: O papel do Arba'in no despertar islâmico é um dos tópicos mais importantes e dignos de reflexão, que pode ser abordado de várias perspectivas. Esse papel pode ser analisado em diferentes dimensões:

1. Manifestação do poder brando e da unidade da nação islâmica:

Demonstração de Solidariedade: A grande marcha do Arba'in, que reúne milhões de pessoas de todo o mundo, com diferentes raças, línguas e religiões, é um símbolo incomparável de unidade e solidariedade da nação islâmica. Esta unidade envia uma forte mensagem aos inimigos do Islã de que eles não podem derrotar os muçulmanos criando discórdia. "Os crentes são, de fato, irmãos." (Al-Hujurat/10)

A grande marcha do Arba'in, que reúne milhões de pessoas de todo o mundo, com diferentes raças, línguas e religiões, é um símbolo incomparável de unidade e solidariedade da nação islâmica. Esta unidade envia uma forte mensagem aos inimigos do Islã de que eles não podem derrotar os muçulmanos criando discórdia. "Os crentes são, de fato, irmãos." (Al-Hujurat/10) Amor a AhlulBayt (a.s.): O ponto central desta grande reunião é o amor e a devoção ao Imam Hussein (a.s.), que é um fator importante na criação de união e solidariedade entre os muçulmanos. Este amor, que transcende fronteiras geográficas e políticas, une os corações.

O ponto central desta grande reunião é o amor e a devoção ao Imam Hussein (a.s.), que é um fator importante na criação de união e solidariedade entre os muçulmanos. Este amor, que transcende fronteiras geográficas e políticas, une os corações. Neutralização de Conspirações Divisivas: Em um momento em que os inimigos do Islã tentam criar divisões entre xiitas e sunitas através de grupos takfiri e da promoção do extremismo, o Arba'in, ao reunir muçulmanos de diferentes religiões, neutraliza essas conspirações e fortalece o despertar islâmico em prol da unidade e da aproximação das religiões. "E agarrai-vos todos juntos à corda de Deus e não vos separeis. E lembrai-vos da graça de Deus sobre vós, quando éreis inimigos e Ele uniu vossos corações, e pela Sua graça vos tornastes irmãos." (Al 'Imran/103)

2. Inspiração e Modelo para Movimentos Populares:

Mensagem de Luta contra a Opressão: O Imam Hussein (a.s.), com sua revolução, transmitiu ao mundo a mensagem de luta contra a opressão, a liberdade e a não submissão à tirania. O Arba'in é uma renovação do pacto com essa mensagem e pode ser uma inspiração para as nações que se levantam contra a tirania e a arrogância.

O Imam Hussein (a.s.), com sua revolução, transmitiu ao mundo a mensagem de luta contra a opressão, a liberdade e a não submissão à tirania. O Arba'in é uma renovação do pacto com essa mensagem e pode ser uma inspiração para as nações que se levantam contra a tirania e a arrogância. Cultura do Martírio e do Sacrifício: A marcha do Arba'in é um lembrete da cultura do martírio e do sacrifício no caminho da verdade. Essa cultura é o motor de muitos movimentos de libertação e do despertar islâmico na região e no mundo.

A marcha do Arba'in é um lembrete da cultura do martírio e do sacrifício no caminho da verdade. Essa cultura é o motor de muitos movimentos de libertação e do despertar islâmico na região e no mundo. Exposição dos Opressores: A cada ano, durante o Arba'in, oradores e poetas, ao lembrarem os crimes de Yazid e dos tiranos da história, expõem a face dos opressores e tiranos da era atual. Essa conscientização é um fator importante no despertar das nações e na luta contra a frente arrogante.

3. Uma Mídia Poderosa para Promover Valores Islâmicos:

Transmissão da Mensagem de Ashura: O Arba'in é uma mídia enorme e espontânea para transmitir a mensagem de Ashura ao mundo. Este evento, além de qualquer propaganda oficial, transmite conceitos humanos, morais e religiosos profundos ao público nacional e estrangeiro. "E que haja dentre vós uma nação que convide ao bem, ordene o que é justo e proíba o que é condenável; e estes são os que alcançarão a felicidade." (Al 'Imran/104)

O Arba'in é uma mídia enorme e espontânea para transmitir a mensagem de Ashura ao mundo. Este evento, além de qualquer propaganda oficial, transmite conceitos humanos, morais e religiosos profundos ao público nacional e estrangeiro. "E que haja dentre vós uma nação que convide ao bem, ordene o que é justo e proíba o que é condenável; e estes são os que alcançarão a felicidade." (Al 'Imran/104) O Papel das 'Mawkibs' (barracas de serviço): As Mawkibs de serviço ao longo do caminho da marcha, além de fornecerem serviços aos peregrinos, desempenham um papel importante na promoção de valores morais e islâmicos, na introdução da cultura xiita e na resposta a dúvidas.

As Mawkibs de serviço ao longo do caminho da marcha, além de fornecerem serviços aos peregrinos, desempenham um papel importante na promoção de valores morais e islâmicos, na introdução da cultura xiita e na resposta a dúvidas. Cobertura da Mídia Global: Apesar dos esforços de algumas mídias ocidentais para boicotar a notícia do Arba'in, este grande evento recebe anualmente a atenção de muitas mídias em todo o mundo e, de certa forma, funciona como uma mídia global para a promoção do Islã autêntico de Maomé.

4. Fortalecimento da Identidade Islâmica e Luta contra a Agressão Cultural:

Preservação das Tradições Religiosas: O Arba'in é uma tradição religiosa profundamente enraizada que, ao ser revivida, fortalece a identidade islâmica das comunidades. Em face da agressão cultural ocidental que busca destruir os valores religiosos e nacionais, o Arba'in atua como uma barreira sólida.

O Arba'in é uma tradição religiosa profundamente enraizada que, ao ser revivida, fortalece a identidade islâmica das comunidades. Em face da agressão cultural ocidental que busca destruir os valores religiosos e nacionais, o Arba'in atua como uma barreira sólida. Educação da Geração Jovem: A participação de jovens e adolescentes na marcha do Arba'in é uma oportunidade única para que eles se familiarizem com a cultura de Ashura, fortaleçam a fé e a espiritualidade, e eduquem uma geração comprometida com os valores islâmicos. "Ó vós que credes! Buscai auxílio na paciência e na oração. Por certo, Deus está com os que são pacientes." (Al-Baqarah/153)

A participação de jovens e adolescentes na marcha do Arba'in é uma oportunidade única para que eles se familiarizem com a cultura de Ashura, fortaleçam a fé e a espiritualidade, e eduquem uma geração comprometida com os valores islâmicos. "Ó vós que credes! Buscai auxílio na paciência e na oração. Por certo, Deus está com os que são pacientes." (Al-Baqarah/153) Aumento da Percepção: A participação na marcha do Arba'in e a escuta de discursos e poemas de luto ajudam a aumentar a percepção política e social dos peregrinos. Essa percepção desempenha um papel importante em distinguir a frente da verdade da frente da falsidade e em lutar contra as sedições.

No geral, o Arba'in pode ser considerado um fenômeno único na era atual, que, além de ser uma mera peregrinação, se transformou em um movimento enorme e influente no despertar islâmico. Este movimento, com o amor a AhlulBayt (a.s.) e a mensagem de Ashura de luta contra a opressão, busca reviver os valores islâmicos, unir a nação e combater a frente arrogante.

Notas de rodapé: