Personologia no Nahj al-Balagha 7: Davi(A.S.); O Cantor do Povo do Paraíso

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), nas seções anteriores deste artigo, a posição e a personalidade de alguns dos Profetas Divinos como Adão (A.S.), Abraão (A.S.), Moisés (A.S.), e Jesus (A.S.) no Nahj al-Balagha foram apresentadas. Neste artigo, as personalidades de outros dois profetas divinos, Davi(A.S.) e seu filho Salomão (A.S.), serão examinadas no nobre livro Nahj al-Balagha.

A mundanidade e o desejo de acumular bens e riquezas haviam se tornado tão difundidos durante a vida do Imam Ali (A.S.) que ele, em muitos sermões e cartas do Nahj al-Balagha, os condenou. Por exemplo, no sermão 160, o Imam (A.S.), ao enfatizar a simplicidade de vida, apresenta quatro profetas divinos — o Mensageiro de Deus (S.A.W.), Moisés (A.S.), Davi(A.S.) e Jesus (A.S.) — como modelos de simplicidade e desapego ao mundo, convidando a todos a aprender com suas vidas.

Davi(A.S.) como Exemplo de Simplicidade e Adoração

No sermão 160 do Nahj al-Balagha, o Imam Ali (A.S.) descreve Davi(A.S.) como o "possuidor do Livro dos Salmos" (Sahib al-Mazamir) e o "cantor do povo do Paraíso" (Qāri' Ahl al-Jannah). Ao descrever seu desapego ao mundo, ele diz:

«وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ وَ قَارِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَقَدْ کَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِیَدِهِ وَ یَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَیُّکُمْ یَکْفِینِی بَیْعَهَا، وَ یَأْکُلُ قُرْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ثَمَنِهَا.»

"E se quiseres, cito o terceiro exemplo, que é Davi(A.S.), o possuidor dos Salmos e o cantor do povo do Paraíso. Ele tecia cestas de folhas de palmeira com suas próprias mãos e dizia aos que estavam em sua companhia: 'Quem de vocês se encarrega de vendê-las para mim?' Em seguida, ele comprava pão de cevada com o preço."

No aforismo 104, o Imam Ali (A.S.), em uma conversa com um de seus companheiros durante o amanhecer, refere-se às adorações noturnas de Davi(A.S.) e narra um hadith dele:

«إِنَّ دَاوُودَ(ع) قَامَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ، فَقَالَ إِنَّهَا لَسَاعَةٌ لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِیفاً أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ،»

"Davi(A.S.) levantou-se em tal hora da noite e disse: 'Esta é uma hora em que nenhum servo suplica a Deus sem que sua súplica seja atendida, a menos que seja um coletor de impostos (injusto), um espião, um policial (em um governo opressor), ou um músico de alaúde ou tambor'."

Salomão (A.S.): O Rei e Profeta Diante da Mortalidade

Também no nobre livro Nahj al-Balagha, Salomão (A.S.) é mencionado apenas uma vez. Nela, ao se referir às suas características e habilidades, o Imam (A.S.) destaca a lição que as pessoas devem tirar da vida deste Profeta, dizendo:

«فَلَوْ أَنَّ أَحَداً یَجِدُ إِلَی الْبَقَاءِ سُلَّماً أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِیلًا، لَکَانَ ذَلِکَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (علیه السلام) الَّذِی سُخِّرَ لَهُ مُلْکُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَ عَظِیمِ الزُّلْفَةِ، فَلَمَّا اسْتَوْفَی طُعْمَتَهُ وَ اسْتَکْمَلَ مُدَّتَهُ، رَمَتْهُ قِسِیُّ الْفَنَاءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ وَ أَصْبَحَتِ الدِّیَارُ مِنْهُ خَالِیَةً وَ الْمَسَاکِنُ مُعَطَّلَةً وَ وَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ.»

"Se alguém pudesse encontrar um caminho para a permanência eterna ou um meio para afastar a morte, esse seria Salomão, filho de Davi(A.S.). Aquele a quem Deus subjugou o reino dos gênios e dos humanos, juntamente com a profecia e uma grande proximidade (com Deus). Mas quando ele consumou sua porção (de vida) e completou seu tempo, os arcos da aniquilação lançaram-lhe as flechas da morte. Aquelas moradas ficaram vazias e aquelas residências abandonadas, e outro povo as herdou."

Essas narrativas no Nahj al-Balagha destacam a profunda sabedoria e as lições morais que podem ser extraídas da vida desses grandes profetas. Elas servem como um lembrete para a humanidade sobre a transitoriedade da vida mundana e a importância da piedade e do desapego.