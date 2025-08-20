Como Abrir Caminho nos Corações? A Estratégia do Imam Kazim (a.s.)

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna:

"عن مولانا و مقتدانا الإمام موسی بن جعفر (ع): «إِیَّاکَ وَ الطَّمَعَ وَ عَلَیْکَ بِالْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ أَمِتِ الطَّمَعَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْتَاحُ الذُّل»" (1)

O Imam Kazim (a.s.) disse: "Evite a ganância e não cobice o que está nas mãos das pessoas; e mate a ganância por aquilo que pertence às criaturas, pois a ganância é a chave para a humilhação e a indignidade."

Uma das características detestáveis que algumas pessoas têm é a ganância. Pessoas gananciosas nunca experimentarão conforto e paz em suas vidas, pois suas mentes e pensamentos estão sempre focados nos bens dos outros e eles não se contentam com o que possuem. Se uma pessoa cobiça a propriedade e os bens de outros, ela na verdade prejudica sua própria dignidade e posição, pois quando ela pede dinheiro ou qualquer outra coisa a outra pessoa, ela está, na verdade, comprometendo sua própria honra e dignidade, a ponto de essa característica repugnante da ganância, às vezes, levar a pessoa a se humilhar e se rebaixar diante de pessoas indignas para obter o que deseja. Por isso, as pessoas, especialmente os estudantes e clérigos, devem ter cuidado para não caírem na ganância. É claro que esta afirmação não significa que as pessoas não precisam umas das outras ou que devem ser indiferentes aos problemas dos outros, pois isso é diferente de ser ganancioso e de se humilhar diante dos outros.

O Imam Reza (a.s.) tem uma declaração que parece ser a solução para as palavras do Imam Musa Kazim (a.s.) no hadith mencionado.

O Imam Reza (a.s.) disse: "أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ بِی إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً" (2)

O Imam Reza (a.s.) disse: "Tenha uma boa opinião sobre Deus, pois Deus, o Altíssimo, diz: 'Eu estou com a opinião do Meu servo crente sobre Mim. Se for boa, Eu serei bom, e se for má, Eu serei mau'."

Algumas pessoas, quando enfrentam problemas na vida, reclamam de Deus e usam expressões inadequadas, o que é um erro. Uma pessoa, mesmo no auge das dificuldades e problemas, deve ser grata a Deus, pois em algumas narrações é dito que se Deus Altíssimo ama um servo, Ele o submete a provações difíceis para que ele se torne forte como ouro purificado. Portanto, quando uma pessoa enfrenta problemas e dificuldades, ela não deve perder o controle e sua boa opinião sobre Deus não deve se transformar em uma má opinião. É claro que às vezes, devido a alguns problemas, nos tornamos alheios à oração e à súplica e seguimos um caminho de desvio, mas devido à bondade que o Imam Mahdi (a.t.f.s.) tem para conosco, com o menor sinal ou lembrete, retornamos ao caminho da orientação.

Em outro hadith do Imam Reza (a.s.):

"أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللّهِ، فَإِنَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللّهِ کانَ عِنْدَ ظَنِّهِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْقَلیلِ مِنَ الرِّزْقِ قُبِلَ مِنْهُ الْیَسیرُ مِنَ الْعَمَلِ. وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسیرِ مِنَ الْحَلالِ خَفَّتْ مَؤُونَتُهُ وَ نُعِّمَ أَهْلُهُ وَ بَصَّرَهُ اللّهُ دارَ الدُّنْیا وَ دَواءَها وَ أَخْرَجَهُ مِنْها سالِمًا إِلی دارِالسَّلامِ"

"Tenha uma boa opinião sobre Deus, pois quem tiver uma boa opinião sobre Deus, Deus estará com sua boa opinião. E quem se contentar com pouca provisão, Deus se contentará com sua pouca ação. E quem se contentar com pouco do lícito, sua carga se tornará leve e sua família estará em bênção. E Deus o fará enxergar os males deste mundo e a cura para eles, e o tirará do mundo em segurança para a morada da paz (o Paraíso)."

Do discurso do Imam Reza (a.s.), pode-se inferir que se tivermos uma boa opinião sobre Deus, acreditaremos nas promessas e ameaças de Deus. As promessas de Deus são infinitas, e Suas ameaças são muito dolorosas. Se acreditarmos nas promessas e ameaças de Deus, cuja raiz é a boa opinião, algumas coisas acontecerão em nossa vida:

"Luta (Jihad)." Tal pessoa se esforça para alcançar as promessas e fugir das ameaças, ou seja, fugir do inferno e seguir em direção ao paraíso. As palavras dos mártires eram as mesmas: "Em verdade, a promessa de Deus é verdadeira." Eles acreditavam em Deus, levavam a sério Suas promessas e ameaças, e o primeiro resultado disso era o esforço (jihad). O segundo resultado de ter uma boa opinião sobre Deus é a "paciência e a resistência." Como eles fazem um acordo com Deus, tudo vale a pena, por mais difícil que seja. O terceiro resultado é a "confiança em Deus": "E quem confia em Deus, Ele é suficiente para ele." Eles acreditam que, em cumprir as ordens divinas, ninguém além de Deus pode ajudá-los.

