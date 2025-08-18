De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: As consequências de poder e identidade do Arba'in são vastas e profundas e podem ser analisadas a partir de várias dimensões:

A. Consequências de Poder

1. Poder Brando e Diplomacia Pública:

Aumento da Influência Cultural e Espiritual do Xiismo: O Arba'in é um fenômeno único no mundo que demonstra a grandeza e a extensão do xiismo. Este encontro de milhões de pessoas, independentemente de questões políticas ou militares, mostra uma capacidade de mobilização e organização que pode aumentar a influência cultural e espiritual do xiismo em nível global.

Criação de uma Marca de Identidade para o Iraque e o Xiismo: O Iraque, como anfitrião deste grande evento, ganha uma posição especial no mundo islâmico. O Arba'in atua como uma "marca" para o Iraque e o xiismo que pode criar uma imagem poderosa deste país e desta religião na mente do público mundial.

Neutralização da Propaganda Negativa: Em um ambiente onde a mídia ocidental e alguns regimes regionais tentam apresentar uma imagem extremista ou sectária do xiismo, o Arba'in, ao exibir solidariedade, paz, sacrifício e hospitalidade, neutraliza essa propaganda negativa e mostra uma face humana e unida do xiismo.

2. Capacidade de Mobilização e Poder de Organização:

Capacidade de Mobilizar Milhões: A própria presença de dezenas de milhões de pessoas em um só lugar, sem planejamento governamental centralizado (principalmente baseada em capacidades populares), demonstra um poder de mobilização extraordinário. Essa capacidade envia uma mensagem clara aos inimigos internos e externos de que, se necessário, uma população tão vasta pode ser organizada para outras finalidades.

Treinamento para a Gestão de Grandes Crises: Todos os anos, milhões de pessoas participam do Arba'in, e suas necessidades básicas (alimentação, acomodação, saúde, segurança) são atendidas. Isso por si só funciona como um grande "treinamento" para a gestão de crises e grandes eventos, o que pode melhorar as capacidades logísticas e de gestão dos governos e grupos populares envolvidos.

3. Poder de Dissuasão e Ameaça em Potencial para os Inimigos:

Demonstração de União e Coesão: A união e a solidariedade sem precedentes dos peregrinos de diferentes nacionalidades e religiões enviam uma mensagem clara aos inimigos de que qualquer tentativa de causar divisões e criar cisões nas fileiras muçulmanas enfrentará uma reação tão grande. Essa união cria um poder de dissuasão.

Ameaça de Segurança para Grupos Terroristas: O Arba'in é um símbolo de resistência contra correntes takfiri e terroristas. Grupos terroristas como o ISIS tentaram repetidamente atacar este encontro, mas a presença de milhões de pessoas e sua resistência servem como um fator de dissuasão e uma derrota para esses grupos.

4. Economia da Peregrinação e Consequências Financeiras:

Grande Fluxo Financeiro (Embora Geralmente Informal): Embora a maioria dos serviços no Arba'in seja gratuita e fornecida pelo povo, os custos de transporte, compra de lembranças e serviços auxiliares geram um enorme fluxo financeiro que pode ajudar a economia da região e do Iraque.

Desenvolvimento de Infraestrutura: Para hospedar esse volume de peregrinos, é necessário desenvolver infraestruturas (estradas, hotéis, serviços de saúde e tratamento), o que beneficiará a economia da região a longo prazo.

B. Consequências de Identidade

1. Fortalecimento da Identidade Xiita e do Senso de Pertencimento:

Redefinição da Identidade Coletiva: O Arba'in é uma oportunidade para redefinir a identidade xiita com base nos princípios de sacrifício, resistência, lealdade à autoridade e amor pelo AhlulBayt (a.s.). A presença nesta grande multidão fortalece o senso de pertencimento a uma comunidade grande e com um propósito claro.

Revitalização da Identidade Religiosa nas Novas Gerações: No mundo moderno, onde os valores materialistas e o individualismo estão se expandindo, o Arba'in dá às gerações mais jovens a chance de experimentar e entender sua identidade religiosa e fortalecer suas raízes de fé.

2. Criação de uma Identidade Supranacional e Global:

Uma Ponte entre as Nações: O Arba'in não é apenas um evento nacional ou religioso, mas se tornou um fenômeno supranacional e internacional com a presença de peregrinos de mais de 80 países. Este evento cria uma identidade comum entre muçulmanos e até mesmo não-muçulmanos que se interessam pela liberdade.

Símbolo de Unidade Islâmica: Apesar das diferenças religiosas (com a presença de muçulmanos sunitas e até cristãos), o Arba'in é um símbolo da unidade e coesão islâmica. Isso mostra que o Imam Hussein (a.s.) e os objetivos de seu levante são respeitados e inspiradores além das fronteiras religiosas.

3. Identidade de Resistência e Luta Contra a Opressão:

Revitalização da Mensagem de Ashura: O Arba'in, como continuação do movimento de Ashura, fortalece fortemente a identidade de resistência contra a opressão e a tirania. Os peregrinos, ao participarem desta marcha, declaram que nunca se submeterão à opressão e que defenderão os valores da verdade e da justiça.

Símbolo de Luta Contra a Arrogância Global: Na situação atual do mundo, o Arba'in se tornou um símbolo de luta contra as potências arrogantes e os apoiadores da opressão. Este movimento mostra que as nações muçulmanas estão despertas e conscientes e resistirão aos planos de divisão dos inimigos.

4. Identidade de Serviço e Altruísmo:

Cultura do Serviço de Hussein: Um dos aspectos mais notáveis da identidade do Arba'in é a cultura única de serviço e altruísmo dos Moukeb-dars (servidores de Hussein) iraquianos e de outros voluntários. Essa cultura mantém viva a identidade do "Servo de Hussein" nos corações e exibe um modelo de altruísmo e sacrifício.

Transformação Individual e Reconstrução da Identidade: Muitos peregrinos, após retornarem do Arba'in, experimentam mudanças profundas em sua personalidade e estilo de vida. Esta jornada espiritual é uma oportunidade para reconstruir a identidade individual com base em valores religiosos e morais.

Em resumo, o Arba'in não é apenas um evento religioso, mas um poderoso fenômeno geopolítico que exibe as capacidades potenciais e reais das nações muçulmanas. Este evento, ao mesmo tempo que fortalece as identidades individuais e coletivas, transmite uma poderosa mensagem de coesão, resistência e esperança ao mundo.