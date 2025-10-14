Trump, Líderes Regionais Assinam Pacto de Cessar-Fogo em Gaza Conforme Palestinos Libertados Detalham 'Fascismo' Prisional

O acordo foi assinado na segunda-feira na cidade de resort do Mar Vermelho do Egito, Sharm el-Sheikh, por Trump, Presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, Emir do Catar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Durante a cerimônia, Trump chamou o acordo de "histórico", dizendo que representava um ponto de virada tão esperado após anos de conflito.

Ele disse que levou "3.000 anos para chegar a este ponto" e afirmou que o cessar-fogo "será mantido". O presidente dos EUA disse que o momento era aquele que "pessoas ao redor da região e em todo o mundo estavam trabalhando, se esforçando, esperando e rezando."

Trump disse que a guerra em Gaza agora estava "terminada", enfatizando que ajuda humanitária — incluindo centenas de carregamentos de alimentos e suprimentos médicos — estava entrando no enclave, muito dela financiada por países representados na assinatura.

Ele agradeceu às nações árabes e muçulmanas por contribuírem para o que ele descreveu como um "grande avanço".

O Presidente el-Sisi expressou gratidão a Trump e aos líderes do Catar e Turquia, expressando seu apoio ao cessar-fogo como um passo para reviver um processo político baseado na chamada solução de dois estados.

A assinatura seguiu a libertação de 20 cativos israelenses e o retorno de quatro corpos pelo Hamas sob a primeira fase do acordo intermediado pelos EUA. Em troca, o regime israelense libertou 250 prisioneiros palestinos e mais de 1.700 detidos de Gaza mantidos sem acusação.

Em uma declaração divulgada na segunda-feira, o Hamas descreveu a libertação de prisioneiros como uma "conquista nacional" e um "marco brilhante" na luta palestina. O grupo disse que os libertados "revelaram as formas mais horríveis de tortura psicológica e física" durante seu encarceramento, caracterizando seu sofrimento como "as formas mais severas de sadismo e fascismo na era moderna."

Hamas instou órgãos internacionais de direitos humanos a abordarem os "crimes sistemáticos de Israel contra prisioneiros."

Trump anunciou pela primeira vez o marco do cessar-fogo em 8 de outubro, apresentando um plano em fases envolvendo trocas de prisioneiros e acordos políticos mais amplos.

O acordo veio após quatro dias de negociações indiretas entre Israel e Hamas em Sharm el-Sheikh, frequentadas por mediadores do Egito, Catar e Turquia sob supervisão dos EUA.

A segunda fase do acordo prevê o estabelecimento de uma nova estrutura de governo para Gaza, uma força de segurança palestina-árabe conjunta e reconstrução financiada por estados árabes.

Desde que a guerra genocida de Israel começou em outubro de 2023, mais de 67.800 palestinos foram mortos em Gaza, de acordo com autoridades locais. Grande parte do território foi reduzida a ruínas.

