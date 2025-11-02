Como Aumentar a "Amplitude Existencial" e a "Capacidade Psicológica"?

ABNA Brasil: Do ponto de vista do Islão, aumentar a amplitude existencial e a capacidade psicológica significa alcançar o "nafs al-muṭma’innah" (a alma tranquila/serena) e expandir a capacidade do espírito para aceitar e gerir desafios, compreender a existência de forma mais profunda e ligar-se ao Criador. Este processo baseia-se principalmente na purificação da alma, no autoconhecimento e no aprofundamento da relação com Deus. A seguir, são apresentadas algumas das estratégias islâmicas para aumentar a amplitude existencial e a capacidade psicológica:

1. Autoconhecimento e Conhecimento da Alma (Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu - Quem conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor):

A base para aumentar a capacidade psicológica é o autoconhecimento. Quanto mais o ser humano toma consciência das suas dimensões existenciais (ego, espírito, corpo), das suas forças, fraquezas, talentos e limitações, mais a sua capacidade de crescimento e transformação aumenta.

Reflexão e Contemplação (tadabbur): Reflita sobre a sua própria criação, o propósito da vida e o lugar do ser humano na existência.

Reflita sobre a sua própria criação, o propósito da vida e o lugar do ser humano na existência. Autoavaliação (muḥāsabat an-nafs): Todos os dias, reveja as suas ações, pensamentos e emoções, e identifique os pontos positivos e negativos. Isto ajuda-o a alcançar uma maior autoconsciência e a avaliar o seu processo de progresso.

2. Purificação da Alma (Tahdhīb-e Nafs) e Afastamento dos Pecados:

Os pecados e as impurezas morais limitam a capacidade espiritual do ser humano e escurecem o coração. O afastamento do pecado e o esforço para purificar o espírito abrem o caminho para a receção das luzes divinas e o aumento da amplitude existencial.

Arrependimento (Tawbah) e Pedido de Perdão (Istighfār): Arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus sinceramente. O arrependimento verdadeiro é uma porta para a purificação da alma e o aumento da capacidade psicológica.

Arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus sinceramente. O arrependimento verdadeiro é uma porta para a purificação da alma e o aumento da capacidade psicológica. Afastamento dos Vícios Morais: A inveja, a malevolência, o orgulho, a difamação (ghībah), a mentira, etc., atormentam o espírito. O esforço consciente para abandonar estes traços e substituí-los por virtudes (paciência, gratidão, clemência, humildade) aumenta drasticamente a sua capacidade interior.

3. Aprofundamento da Relação com Deus (Dhikr, Súplica, Oração, Recitação do Alcorão):

A fonte mais poderosa de paz, amplitude e capacidade psicológica é a relação com o Criador da existência.

Oração (Ṣalāt) com Presença de Coração: A oração é a ascensão (mi‘rāj) do crente. Se a oração for realizada com atenção e presença de coração, ela não só traz paz, mas também conecta o espírito ao mundo superior e aumenta a sua capacidade de compreender as verdades da existência.

A oração é a ascensão (mi‘rāj) do crente. Se a oração for realizada com atenção e presença de coração, ela não só traz paz, mas também conecta o espírito ao mundo superior e aumenta a sua capacidade de compreender as verdades da existência. Lembrança (Dhikr) de Deus: “Alā bi-dhikri Allāhi taṭma’innu al-qulūb” (1). A lembrança constante de Deus em todas as circunstâncias acalma o coração e expande a capacidade psicológica. Seja constante nas diferentes formas de dhikr (Lā Ilāha Illā Allāh, Subḥān Allāh, Al-Ḥamdu li-Llāh, etc.).

(1). A lembrança constante de Deus em todas as circunstâncias acalma o coração e expande a capacidade psicológica. Seja constante nas diferentes formas de dhikr (Lā Ilāha Illā Allāh, Subḥān Allāh, Al-Ḥamdu li-Llāh, etc.). Súplica (Du‘ā’) e Oração Íntima (Munājāt): Fale com Deus sobre tudo o que está no seu coração. A súplica é uma comunicação direta e sem intermediários com a Fonte do poder e do conhecimento, que dá ao ser humano uma sensação de segurança, esperança e amplitude.

Fale com Deus sobre tudo o que está no seu coração. A súplica é uma comunicação direta e sem intermediários com a Fonte do poder e do conhecimento, que dá ao ser humano uma sensação de segurança, esperança e amplitude. Recitação e Contemplação do Alcorão: A palavra de Deus é luz e cura. A recitação com contemplação dos significados dos versículos aprofunda a compreensão da existência no ser humano e expande a sua capacidade mental e psicológica.

4. Paciência (Ṣabr) e Resiliência Face a Dificuldades e Aflições:

Do ponto de vista islâmico, os problemas e as aflições não existem apenas para destruir o ser humano, mas são ferramentas para o seu crescimento e teste da sua capacidade.

Aceitação do Decreto Divino (Riḍā bi-qaḍā’ Allāh): Aceitar os eventos e problemas com a abordagem de “satisfação com a vontade de Deus” dá ao ser humano uma paz profunda e aumenta a sua capacidade de suportar as dificuldades.

Aceitar os eventos e problemas com a abordagem de dá ao ser humano uma paz profunda e aumenta a sua capacidade de suportar as dificuldades. Esperança na Facilitação Divina: “Fa-inna ma‘a al-‘usri yusran” (2). A crença de que após cada dificuldade há facilidade dá ao ser humano o poder de resiliência e aumenta a sua amplitude psicológica.

5. Serviço à Criação (Khidmah bi’l-Khalq) e Altruísmo:

Sair do círculo do “eu” e focar-se nos outros expande significativamente a capacidade existencial do ser humano.

Benevolência (Iḥsān) e Caridade (Nīkū kārī): Ajudar os necessitados, apoiar os oprimidos e servir a sociedade não só tem recompensa no Além, mas também torna o espírito humano grandioso e vasto .

Ajudar os necessitados, apoiar os oprimidos e servir a sociedade não só tem recompensa no Além, mas também . Perdão e Clemença: A capacidade de perdoar os outros (mesmo aqueles que o oprimiram) é um sinal de alta capacidade psicológica. A malevolência e o ressentimento aprisionam e limitam o espírito.

6. Busca por Conhecimento (‘Ilm) e Aprendizagem:

A busca por conhecimento, especialmente as ciências divinas e gnósticas (ma‘rifatī), expande o horizonte de visão do ser humano e aprofunda a sua capacidade mental e psicológica para compreender as complexidades do mundo e alcançar verdades mais profundas.

Reflexão sobre os Sinais do Horizonte (Āfāqī) e da Alma (Anfusī): O Alcorão Sagrado convida repetidamente o ser humano a refletir sobre a criação dos céus e da terra (sinais do horizonte) e sobre a sua própria existência (sinais da alma). Esta reflexão dá ao ser humano uma visão mais profunda da existência e do seu lugar.

7. Evitar Apegos Mundanos e Ascetismo Razoável (Zuhd Ma‘qūl):

O forte apego ao mundo e aos bens materiais acorrenta o espírito e impede-o de voar. O ascetismo islâmico não significa abandonar o mundo, mas sim não se apegar a ele nem ser seu escravo.

Contentamento (Qanā‘at) e Gratidão (Shukrguzārī): Estar satisfeito com o que Deus providenciou e a gratidão constante purificam o coração da ganância e da cobiça e conferem amplitude.

Portanto, o aumento da amplitude existencial e da capacidade psicológica no Islão é um processo espiritual e ético que começa com o autoconhecimento e a purificação da alma. Este caminho continua com o aprofundamento da relação com Deus através da oração, súplica, dhikr e Alcorão, paciência face às dificuldades, serviço à criação e busca de conhecimento. O objetivo final é alcançar um coração sereno, vasto e conectado à Origem da existência, que pode interagir com qualquer desafio e bênção da melhor maneira possível.

Notas de Rodapé: