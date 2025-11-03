Sermão 21 de Nahj al-Balagha "Sejam Leves para que Possam Chegar!"

Abna Brasil: O Sermão 21 de Nahj al-Balagha é parte do Sermão 167 de Imam Ali (A.S.). Essa seção do sermão é tão significativa e atraente que Seyed Razi, além de incluí-la como um sermão separado, dedicou com entusiasmo "quatro linhas de exaltação e descrição" para um ditado que tem aproximadamente "uma linha". Isso é algo que se vê em muito poucos sermões em Nahj al-Balagha. Acredita-se que a compilação dos comentários de Seyed Razi sobre as palavras de Imam Ali (A.S.) poderia se tornar um livro, mesmo que conciso, para aqueles interessados nos ditos de Amir al-Mu'minin (A.S.).

No Sermão 21 de Nahj al-Balagha, o ditado de Amir al-Mu'minin (A.S.) é o seguinte:

«فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَکُمْ، وَ إِنَّ وَرَاءَکُمُ آلسَّاعَةَ تَحْدُوکُمْ. تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، فَإِنَّمَا یُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکُمْ آخِرُکُمْ.»

"A verdade é que o destino (a Ressurreição, o Dia do Juízo, o Céu e o Inferno) está à sua frente, e o momento final está os empurrando. Sejam leves para que possam alcançar! Apenas os últimos dentre vocês aguardam pelos primeiros (todos vocês serão ressuscitados ao mesmo tempo)."

O significado desta frase é repetido em outras seções de Nahj al-Balagha. Por exemplo, no Sermão 204, o Imam (A.S.) diz: "جهزوا - رحمکم الله - فقد نودی فیکم بالرحیل و أقلوا العرجة علی الدنیا... فإن أمامکم عقبة کفود و منازل مخوفة مَهولة؛ Que Deus tenha misericórdia de vocês! Preparem-se para a jornada, pois o sinal para partir já foi dado a vocês. Diminuam seu apego ao mundo... pois à frente de vocês há um desfiladeiro difícil e moradas aterrorizantes."

Sem dúvida, as frases de Amir al-Mu'minin (A.S.) podem ter múltiplas interpretações, e todas elas podem se complementar. Embora a frase "Sejam leves para que possam alcançar!" (تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا) se refira, sem dúvida, à vida humana e à necessidade de desprender-se dos bens mundanos para se juntar à vida após a morte com mais facilidade, ela também pode ter outra interpretação.

A psicologia moderna mostra que focar todas as energias em um único objetivo ajuda a pessoa a alcançá-lo mais rápido e com mais facilidade. Por outro lado, a dispersão de esforços e a busca por variedade afastam a pessoa de seu objetivo principal. Em outras palavras, o Imam (A.S.) pode estar dizendo que se você quer algo, deve se libertar de tudo o que não está relacionado a isso. "Leveza na mente e no tempo" é o caminho para alcançar qualquer objetivo ou ambição, assim como Imam Ali (A.S.) disse: "Sejam leves para que possam alcançar!"