A Primavera Americana

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O que começou como uma série de protestos isolados em grandes universidades americanas transformou-se em um movimento nacional sem precedentes. A chamada “Primavera Americana” está se espalhando de Nova York à Califórnia, dos campi universitários aos centros trabalhistas, exigindo o fim do autoritarismo que marcou o retorno de Donald Trump ao poder.

Os manifestantes denunciam que os Estados Unidos, sob o novo governo, se tornaram uma monarquia disfarçada de democracia. Eles apontam o controle da mídia, a perseguição de vozes críticas, o uso do sistema judicial contra a oposição e, acima de tudo, o apoio incondicional ao genocídio israelense em Gaza como símbolos do colapso moral de uma nação que antes se apresentava como um bastião da liberdade.

As ruas de Washington e Chicago, Atlanta e Los Angeles estão repletas de faixas proclamando “Impeachment Já” e “Democracia para o Povo”. O que parecia impensável – uma rebelião civil no coração do império – agora é uma realidade.

O mundo observa atentamente enquanto o povo americano começa a reconhecer em seu próprio território o que exportou por décadas: repressão, desigualdade e guerras impostas em nome da liberdade.

A UPAL saúda todos os povos que se levantam contra a tirania, seja qual for sua bandeira.

A liberdade, quando autêntica, não tem fronteiras nem donos.

Pela dignidade do povo e contra todas as formas de ocupação e autoritarismo.

UPAL – União Palestina da América Latina

21 de outubro de 2025

