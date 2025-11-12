A longa vida do Profeta Noé (A.S.): Como é possível?

Abna Brasil: Noé (A.S.) e o mistério de sua longevidade

Nas fontes históricas, encontramos o nome de pessoas que viveram muitos séculos. É verdade que o Profeta Noé (A.S.) teve uma vida extremamente longa? Como um ser humano poderia viver tanto tempo?

Em resposta, podemos dizer o seguinte:

Primeiro: naquela época, a longevidade era comum a todos os povos, e não um privilégio exclusivo de Noé (A.S.). Assim como as pessoas daquele tempo tinham corpos mais fortes e estruturas físicas maiores, também suas vidas eram mais extensas.

Segundo: os cientistas afirmam que a vida humana não possui um limite absoluto. Se as condições ambientais e biológicas mudarem, a duração da vida também muda. Experimentos com animais e plantas mostraram que, alterando o ambiente, é possível aumentar sua vida em até dez vezes.

Assim, se um ser humano que normalmente vive cem anos tivesse suas condições ideais ampliadas dez vezes, poderia viver mil anos.

Alguns cientistas inclusive alegam que, em certas situações ideais, é possível aumentar a vida de um organismo em até novecentas vezes, o que significaria que um ser humano de cem anos poderia viver 90.000 anos!

Portanto, a vida não tem um limite fixo — ela depende das condições ambientais e fisiológicas que, quando otimizadas, prolongam a existência.

Com base nisso, aqueles que duvidam da longa vida do Imame Mahdi (A.J.) demonstram desconhecimento dessas verdades científicas. Deus preparou para ele condições especiais que permitem uma longevidade dezenas de vezes maior que a normal.

O poder divino e a possibilidade do milagre

Terceiro: quando Deus Todo-Poderoso decide que algo deve acontecer, isso ocorre de imediato, mesmo que o segredo dessa ocorrência nos permaneça oculto.

A longa vida de alguns profetas e amigos de Deus também pode ser explicada por esse poder milagroso.

O milagre é um fenômeno real que aconteceu tanto na época dos profetas quanto na dos imames (A.S.).

O Profeta realizava milagres para comprovar sua missão profética, e o Imame, para confirmar sua liderança divina.

Por exemplo, consideremos um dos milagres conhecidos do Imame Hadi (A.S.):

Certa vez, o Imame Hadi (A.S.) estava sentado em um conselho na presença de al-Mutawakkil e de seus cortesãos.

Havia ali também um mágico. Quando o Imame estendeu a mão para pegar um prato de comida, o mágico, usando seus truques, fez com que o prato se movesse para longe das mãos do Imame, tentando ridicularizá-lo.

O Imame então estendeu a mão para outro prato, e o mágico repetiu a mesma provocação.

Nesse momento, o Imame apontou para a imagem de um leão desenhado em uma cortina e disse:

“Ó animal! Devora esse mágico!”

Subitamente, o leão saiu da cortina, agarrou o mágico, o devorou completamente e retornou ao seu lugar.

(Relato: Al-Kharā’ij wa al-Jarā’ih, vol. 1, p. 400)

Este relato mostra que o poder divino pode transcender as leis naturais.

Assim, a longevidade extraordinária pode ocorrer de duas formas:

Científica e natural , quando as condições biológicas e ambientais permitem;

, quando as condições biológicas e ambientais permitem; Milagrosa e sobrenatural, quando Deus, por Sua vontade, concede esse privilégio a um servo escolhido.

A longa vida do Profeta Noé (A.S.) e do Imame Mahdi (A.J.) não é, portanto, algo impossível.

Comparação com a crença cristã

Curiosamente, muitos cristãos que consideram estranha a longevidade do Imame Mahdi (A.J.) acreditam em algo ainda mais extraordinário sobre Jesus (A.S.).

Segundo os Evangelhos atuais, Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e, três dias depois, ressuscitou, subiu aos céus e permanece vivo até hoje.

Isso significa que, de acordo com sua própria crença, Jesus vive há mais de dois mil anos!

Então, se os cristãos aceitam que Jesus (A.S.) está vivo há milênios, como podem achar incrível a longevidade do Imame Mahdi (A.J.)?

Conclusão

A longa vida dos profetas e imames não é um fenômeno impossível.

Ela pode ocorrer de forma natural, com base em leis biológicas e científicas, ou de forma milagrosa, pela vontade de Deus.

O Profeta Noé (A.S.) viveu muitos séculos, e isso é um sinal da grandeza divina, não um obstáculo racional.

Aqueles que compreendem o poder ilimitado de Deus e o potencial oculto da criação, percebem que tais acontecimentos não são apenas possíveis — mas coerentes com a sabedoria e o propósito divinos.

