Congressistas dos Estados Unidos pedem o fim do terrorismo praticado por colonos na Cisjordânia

12 novembro 2025 - 23:42
News ID: 1749812
Cem membros do partido Democratas do Congresso dos EUA, afirmaram ter solicitado ao presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que apresente um projeto de lei para combater a violência na Cisjordânia, em vista dos contínuos ataques de colonos e do exército de ocupação israelense contra os palestinos.

Em uma declaração conjunta, os membros enfatizaram que organizações extremistas de colonos continuam a praticar terrorismo na Cisjordânia sem qualquer dissuasão, ressaltando a necessidade de o Congresso agir para conter as crescentes violações contra civis palestinos. Os legisladores explicaram que prevenir a violência na Cisjordânia é um passo crucial para alcançar a estabilidade na região.

Essa posição surge em meio a crescentes violações por parte do exército de ocupação e dos colonos desde 8 de outubro de 2023, quando cidades, vilas e campos na Cisjordânia têm testemunhado incursões e prisões generalizadas, além de repetidos ataques contra palestinos e suas propriedades, resultando em centenas de vítimas, incluindo mártires e feridos, e na destruição de casas e infraestrutura.

