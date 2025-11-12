Congressistas dos Estados Unidos pedem o fim do terrorismo praticado por colonos na Cisjordânia

Cem membros do partido Democratas do Congresso dos EUA, afirmaram ter solicitado ao presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que apresente um projeto de lei para combater a violência na Cisjordânia, em vista dos contínuos ataques de colonos e do exército de ocupação israelense contra os palestinos.

Em uma declaração conjunta, os membros enfatizaram que organizações extremistas de colonos continuam a praticar terrorismo na Cisjordânia sem qualquer dissuasão, ressaltando a necessidade de o Congresso agir para conter as crescentes violações contra civis palestinos. Os legisladores explicaram que prevenir a violência na Cisjordânia é um passo crucial para alcançar a estabilidade na região.

Essa posição surge em meio a crescentes violações por parte do exército de ocupação e dos colonos desde 8 de outubro de 2023, quando cidades, vilas e campos na Cisjordânia têm testemunhado incursões e prisões generalizadas, além de repetidos ataques contra palestinos e suas propriedades, resultando em centenas de vítimas, incluindo mártires e feridos, e na destruição de casas e infraestrutura.

