EUA impõem sanções a 29 petroleiros que transportam petróleo iraniano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Os Estados Unidos impuseram sanções a 29 embarcações, bem como às suas respectivas empresas de gestão.

Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, as sanções norte-americanas também têm como alvo o empresário egípcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cujas empresas estariam supostamente associadas a sete das 29 embarcações, além de diversas companhias de navegação.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foi o órgão responsável pela imposição das sanções às 29 entidades, juntamente com as suas empresas gestoras.

...................

308