Mesquita de Estocolmo é alvo de ataque racista com profanação do Alcorão

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A administração da Mesquita de Estocolmo, na capital da Suécia, condenou um ataque racista que envolveu a profanação de um exemplar do Sagrado Alcorão e a colocação de mensagens ameaçadoras dirigidas à comunidade muçulmana.

De acordo com um comunicado divulgado pela administração da mesquita no sábado, um exemplar do Alcorão foi encontrado acorrentado ao corrimão da escadaria que leva à entrada da mesquita. O exemplar apresentava seis perfurações causadas por disparos e continha anotações manuscritas, em árabe e em sueco, com a seguinte mensagem: “Obrigado pela visita, mas é hora de voltar para casa”.

O diretor da Mesquita de Estocolmo, Mahmoud Khalfi, afirmou, em declarações à imprensa, que os ataques racistas e islamofóbicos estão aumentando diariamente. Ele descreveu o incidente como um “claro discurso racista direcionado contra os muçulmanos”, ressaltando que ocorreu em um período marcado por um aumento significativo de provocações anti-islâmicas e crimes de ódio em toda a Suécia.

Khalfi confirmou que a polícia local iniciou uma investigação oficial sobre o incidente. O ataque provocou ampla indignação e preocupação entre a comunidade muçulmana na capital sueca.

