Clérigo Elogia Forte Reação dos Iemenitas à Profanação do Alcorão

Em uma mensagem publicada nas redes sociais em árabe, Hojat-ol-Islam Mohammad Qomi elogiou os protestos realizados no Iêmen após o insulto ao Alcorão por parte de um candidato ao Congresso dos EUA.

"Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o povo paciente e determinado do Iêmen, que permaneceu firme em suas crenças e mostrou a tradição muçulmana a todos os muçulmanos", escreveu Hojat-ol-Islam Qomi, que também dirige a Organização de Desenvolvimento Islâmico, na mensagem.

"O Alcorão é o vosso protetor e apoiador. Vocês ligaram vossa história ao orgulho e à honra. Para vocês, o Alcorão não é apenas um livro; é uma força vital que flui nas veias da resistência, e confiando nele, vocês levaram o inimigo das montanhas do Iêmen até a terra de Gaza ao desespero. Tomando o vosso exemplo, dizemos junto com vossa santa indignação: Morte à América e Morte a Israel."

Na semana passada, em Plano, Texas, o candidato republicano ao Senado da Flórida, Jake Lang, provocou condenação após profanar uma cópia do Alcorão durante uma manifestação pública.

O ato atraiu condenação das comunidades muçulmanas, defensores dos direitos humanos e observadores internacionais, que o descreveram como um insulto provocativo às crenças religiosas.

Pessoas em todo o Iêmen saíram às ruas esta semana para denunciar a profanação do Sagrado Alcorão nos EUA e expressar apoio à Palestina, em meio à crescente indignação em todo o mundo muçulmano sobre recentes atos anti-islâmicos.

O grande comício foi realizado sob o slogan "mobilização geral e prontidão em apoio ao Sagrado Alcorão e à Palestina".

Os participantes levantaram cópias do Alcorão e faixas expressando uma posição inabalável em relação ao livro sagrado do Islã.

A multidão enfatizou que "qualquer insulto ao Sagrado Alcorão constitui um ataque a toda a Ummah [nação islâmica]."

Os manifestantes também reafirmaram o apoio à Palestina, dizendo que o Iêmen permaneceria engajado nas causas centrais da Ummah.

