Jesus nasceu no Iraque, não em Belém: estudioso iraquiano

Sheikh Jalaluddin Sagheer escreveu isso em um artigo, dizendo que é uma visão que é mais consistente com as evidências corânicas e narrativas xiitas.

O proeminente estudioso xiita escreveu o artigo em resposta a uma pergunta sobre o local de nascimento de Jesus Cristo (que a paz esteja com ele), dizendo que, infelizmente, muitos estudiosos islâmicos ignoraram os dados geográficos fornecidos no Sagrado Alcorão sobre o local de nascimento do Profeta Jesus (que a paz esteja com ele), e muitos deles se contentaram com narrativas cristãs a esse respeito.

A seguir estão trechos de seu artigo:

Ao descrever o nascimento de Jesus (que a paz esteja com ele), o Alcorão fala de palmeiras e tâmaras frescas, mas a Palestina em geral e Belém em particular não tinham palmeiras naquela época.

Pode-se dizer que a primeira palmeira plantada nesta região foi por Hazrat Hashim, o avô do Profeta Muhammad (que a paz e bênçãos estejam com ele), em Gaza. Durante a jornada anual dos Coraixitas à Síria, ele coletava caroços de tâmara ao longo do caminho e os levava para Gaza para plantá-los lá. Por esta razão, Gaza é chamada de Gaza Hashim.

Evidências na Surata Maryam do Sagrado Alcorão

Estudiosos islâmicos também ignoraram o significado das duas palavras "longe" e "leste" mencionadas nos versículos da Surata Maryam. Essas duas palavras afirmam claramente que Maryam (que a paz esteja com ela) deixou seu lugar e foi para uma região oriental longe de seu lugar anterior.

Pesquisadores também ignoraram as palavras de Maryam (que a paz esteja com ela) que disse "Ó, como gostaria de ter morrido antes disso" e suas consequências em permanecer onde ela vivia ou fugir de lá. Além disso, a história do rio que fluiu sob os pés de Maryam (que a paz esteja com ela) também foi ignorada.

Neste contexto, a declaração de Allah Todo-Poderoso de que Maryam (que a paz esteja com ela) e seu filho foram levados para um lugar alto com uma fonte fluindo foi ignorada.

