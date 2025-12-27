Crianças Muçulmanas Brasileiras Participam de Curso de Memorização do Alcorão em São Paulo

Foi realizado em linha com os esforços do centro para fortalecer a identidade islâmica e estabelecer valores educacionais entre as gerações mais jovens de muçulmanos no Brasil, segundo o site Muslimsaroundtheworld.

Este curso foi amplamente bem recebido pelas crianças muçulmanas.

As atividades deste curso corânico, que começou há cerca de um mês, continuarão até o final de janeiro, e ao final será realizada uma grande celebração, com prêmios valiosos concedidos aos participantes destacados e outros.

Este curso está sendo realizado às terças e sextas-feiras todas as semanas das 18h às 21h, horário local, e às quartas e quintas-feiras das 10h às 13h, em uma atmosfera educacional e social distinta.

Este curso inclui o ensino da memorização do Alcorão, as regras do Tajweed e explicação dos quarenta Hadiths selecionados do Sagrado Profeta (que a paz e bênçãos estejam com ele).

Além disso, são oferecidas aulas nos campos de teologia, jurisprudência e ética, e programas educacionais para crianças e adolescentes.

Até agora, vários estudiosos, pregadores e anciãos da comunidade muçulmana no Brasil deram palestras neste curso sob a supervisão direta de Abdul Hamid Mutawalli, chefe do Centro Islâmico Internacional para Tolerância e Paz no Brasil e América Latina.

Entre esses indivíduos estão Sheikh Ali Al-Khatib, representante da Autoridade de Fatwa Libanesa no Brasil e América Latina, Sheikh Mukhtar, enviado da Al-Azhar às mesquitas brasileiras, e Sheikh Muhammad Buz Al-Asal, instrutor de memorização do Alcorão e regras de Tajweed.

Segundo Abdul Hamid Mutawalli, essas atividades educacionais e de treinamento são o pilar principal para estabelecer valores islâmicos corretos e fortalecer a identidade religiosa nas novas gerações e crianças da comunidade muçulmana, especialmente em ambientes multiculturais.

Este curso foi amplamente bem recebido pelos participantes devido à sua organização cuidadosa, forte conteúdo acadêmico e ao espírito fraterno que reuniu crianças da comunidade muçulmana de diferentes áreas da cidade de São Paulo.

