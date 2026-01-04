Nossas decisões e o olhar sempre presente do Senhor

ABNA Brasil: Aos agentes que atuam no sistema da República Islâmica, chamamos de “responsáveis”; dizemos “responsável”. O que significa “responsável”? Significa que seremos questionados. Questionados sobre o quê? Sobre o que fizemos e o que deixamos de fazer.

É verdade que, na linguagem e na literatura política do mundo, fala-se do “questionamento do povo”; porém, acima e mais importante do que isso, está o “questionamento de Deus”. Na República Islâmica, isso é ainda mais essencial. Evidentemente, o questionamento do povo também é importante e constitui um dos pilares da democracia religiosa; o senso de responsabilidade perante o povo é um dos fundamentos do sistema da República Islâmica e da participação popular. Todavia, em grau muito superior, está o senso de responsabilidade perante Deus.

اِلٰهِي ارْحَمْنِي إِذَا انْقَطَعَتْ حُجَّتِي وَ كَلَّ عَنْ جَوَابِكَ لِسَانِي وَ طَاشَ عِنْدَ سُؤَالِكَ إِيَّايَ لُبِّي

No Dia do Juízo, será assim: perguntarão, e não teremos resposta. Elaboramos, para nós mesmos, certos raciocínios e os apresentamos; esses argumentos são refutados, e ali compreendemos que não eram válidos. [Por exemplo, se perguntarem:] por que você fez isto? por que não fez aquilo? Temos um argumento preparado, o apresentamos, mas não há resposta.

اِنْقَطَعَتْ حُجَّتِي وَ كَلَّ عَنْ جَوَابِكَ لِسَانِي وَ طَاشَ عِنْدَ سُؤَالِكَ إِيَّايَ لُبِّي — isso consta da nobre súplica de Abu Hamza; é exatamente assim.

Mesmo onde o responsável está fora do alcance do questionamento e da fiscalização do povo, ali Deus está. Do mesmo modo, qualquer ação que vocês realizem, qualquer serviço que prestem, é assim. Aquela célebre frase do nosso grande Imam — “O mundo é a presença de Deus” — encerra um significado profundíssimo!

Que Deus Altíssimo eleve os graus daquele coração repleto de gnose. O mundo é a presença de Deus, é o lugar da presença divina; “presença” significa o local da presença de Deus. Deus está em toda parte: onde quer que estejamos, sozinhos ou em meio à coletividade, em nossos corações, em nossas representações, em nossas imaginações e em nossas intenções, tudo se dá na presença de Deus Altíssimo.

Este é o fundamento da responsabilidade: a presença divina. Este é o fundamento da responsabilidade social e da responsabilidade política. Saibam que a decisão que vocês tomam, a assinatura que colocam, a assinatura que deixam de colocar, a ação que realizam e a ação que deixam de realizar estão diante dos olhos do Senhor Altíssimo:

وَ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِن وَرَائِهِم وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنهُم.