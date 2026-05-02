Taqwa Digital: A Arte de Pausar Antes de Clicar

De acordo com a Agência Internacional de Ahl al-Bayt (ABNA): O clérigo Mohammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, em um artigo exclusivo para a ABNA, explica as responsabilidades individuais diante das notícias e as consequências destrutivas da fabricação e propagação de boatos. Leia a seguir:

A mídia, um depósito sagrado em nossas mãos

O mundo de hoje é o mundo das comunicações instantâneas. Não é mais preciso esperar pelo jornal da manhã para ouvir uma notícia. Cada celular é uma janela para o mundo e cada pessoa é dona de um púlpito. Porém, esse poder sem precedentes, antes de ser uma facilidade, é um “depósito divino” e uma pesada responsabilidade ética que foi colocada sobre nossos ombros.

Devemos saber que, diante de Deus, seremos questionados não apenas pelas palavras que saem de nossa boca, mas por cada mensagem que compartilhamos em grupos e canais. O Sagrado Alcorão afirma com clareza que os ouvidos, os olhos e o coração serão todos interrogados. Portanto, cada “like” e cada “encaminhar” é a nossa assinatura ao pé de um conteúdo que pode gerar uma recompensa contínua ou um pecado contínuo.

O ser humano crente no espaço virtual é como alguém que caminha na beira de um precipício em direção ao cume: um movimento irrefletido pode facilmente envolvê-lo nos direitos violados (haqq al-nas) de muitas pessoas. A visão ingênua do espaço virtual e a ideia de que “é só uma mensagem” constituem a maior ilusão de Satanás na era moderna. Precisamos aprender que a taqwa (piedade) é uma veste sagrada que devemos vestir não apenas sobre nossos atos e comportamentos no mundo real, mas também sobre nossas palavras e comportamentos virtuais.

Boato: Um incêndio no armazém das crenças

Nos textos religiosos, o boato é equiparado à “propagação da indecência” ou à “causação de dano ao crente”. Quando uma notícia é divulgada sem investigação, apenas com base em suposições, é como um fogo que cai em um armazém de palha. O boato não é apenas uma notícia falsa: é um veneno que mata a confiança pública e rouba a tranquilidade psicológica da sociedade.

Amir al-Mu’minin Ali (a.s.) afirma em uma frase luminosa: «بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ اَرْبَعُ اَصابِعَ... اَلْباطِلُ اَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ اَنْ تَقُولَ رَاَیْتُ» — “Entre a verdade e a falsidade há quatro dedos de distância… A falsidade é dizer ‘eu ouvi’, e a verdade é dizer ‘eu vi’”. Isso significa que confiar em boatos sem certeza é pisar no caminho do erro e do desvio.

O impacto destrutivo de um único boato às vezes não é reparado nem com milhares de desmentidos. A honra derramada de uma pessoa ou o medo que um boato de segurança ou saúde causa no coração de mães e pais é um direito violado que não se perdoa facilmente. Propagar boatos não é um passatempo, mas tornar-se cúmplice do crime dos principais criadores de boatos e dos inimigos da sociedade.

O princípio áureo da “verificação jornalística”: Uma barreira sólida contra a mentira

O Islã oferece uma solução sábia e definitiva contra o tsunami de boatos: investigação e exame. O Sagrado Alcorão nos ordena que, se uma notícia chegar até nós por meio de uma pessoa não confiável, não a aceitemos imediatamente e façamos verificação: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا...» — “Ó vós que credes! Se um ímpio vos trouxer uma notícia, verificai-a...”.

Esse princípio do «تَبَیُّن» (verificação) significa que, sempre que uma mensagem aparecer no seu celular — seja ela agressiva, sensacionalista, geradora de ansiedade ou que ataque a honra de alguém —, sua primeira obrigação é “parar”. Não podemos permitir que as emoções do momento dominem nossa racionalidade de fé. Perguntar “Qual é a fonte desta notícia?” e “Qual é o benefício para a sociedade ao divulgar isso?” é o dever mais básico de um usuário responsável.

Se a sociedade se equipar com a arma da investigação e da verificação de fatos, o mercado dos criadores de boatos fechará as portas. Devemos chegar ao ponto em que, enquanto não tivermos 100% de certeza da veracidade de um conteúdo, nosso dedo não se mova em direção ao botão “enviar”. Lembremo-nos de que o silêncio diante de uma notícia suspeita é muito mais valioso do que participar da propagação de uma possível mentira.

Consequências éticas e o destino dos propagadores de boatos

No sistema ético xiita, a língua (e hoje o teclado e a caneta) é a chave do bem e do mal. Quem, ao propagar um boato, humilha um crente ou fere as fileiras dos muçulmanos, atrairá a ira divina tanto neste mundo quanto no outro. O Profeta Muhammad (ص) disse que quem transmite uma palavra para difamar um crente e derrubá-lo aos olhos das pessoas, Allah o retirará de Sua proteção e o entregará à proteção de Satanás.

Além do castigo no além, os danos sociais dos boatos são inegáveis: criação de desespero, rompimento de laços familiares, destruição do capital social e auxílio aos objetivos do inimigo. Quem propaga um boato, na verdade, enfia uma faca na própria identidade coletiva e na de sua sociedade.

Façamos um pacto conosco mesmos de sermos veículos de “verdade e esperança”, e não alto-falantes de “mentira e ansiedade”. A limpeza do espaço virtual começa com a taqwa individual de cada um de nós. Cada mensagem é um exame divino. Que possamos passar neste teste com a cabeça erguida, apoiados nos ensinamentos claros de Ahl al-Bayt (a.s.), e não sacrificar a honra e a segurança da sociedade por alguns likes e visualizações sem valor.

Fontes e notas de rodapé: