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Embaixada do Irã no Reino Unido chama Trump de 'Trumpolín' e acusa presidente dos EUA de mentir sobre mentira

23 abril 2026 - 16:56
News ID: 1805529
Embaixada do Irã no Reino Unido chama Trump de 'Trumpolín' e acusa presidente dos EUA de mentir sobre mentira

A Embaixada da República Islâmica do Irã no Reino Unido publicou em sua conta oficial no X (antigo Twitter) uma imagem que apelida o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "Trumpolín". A publicação ironiza as declarações do mandatário sobre a guerra e a capacidade militar iraniana.

A Embaixada da República Islâmica do Irã no Reino Unido publicou em sua conta oficial no X (antigo Twitter) uma imagem que apelida o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "Trumpolín". A publicação ironiza as declarações do mandatário sobre a guerra e a capacidade militar iraniana.

A legenda que acompanha a montagem acusa Trump de estar "a mentir sobre uma mentira". A postagem ocorre em meio à escalada de tensões verbais entre Washington e Teerã, com trocas de acusações sobre o bloqueio naval no Estreito de Ormuz e o real estado das forças armadas iranianas.

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