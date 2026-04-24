Argentinos se movilizam em apoio à Palestina e contra a guerra no Irã e no Líbano

A multidão tomou as ruas de Buenos Aires neste sábado em protesto contra o genocídio contínuo do regime de Israel contra o povo do Líbano e também contra a guerra não provocada, que já dura 40 dias, lançada pelos EUA e seu aliado israelense contra a República Islâmica do Irã.

Os manifestantes também expressaram solidariedade com a delegação argentina e com a Global Flotilla Sumud, que começará sua travessia neste domingo rumo à sitiada Faixa de Gaza. O objetivo da missão é levar alimentos e medicamentos à população oprimida do enclave palestino, que é alvo de brutalidades e crimes sem precedentes cometidos pelo regime de ocupação israelense.

“Não à junta colonial de Trump”, “Não à guerra sionista e imperialista contra o Irã e o Líbano”, “Rejeitamos o projeto de pena de morte contra reféns palestinos”, “Não à anexação da Cisjordânia” e “Não ao alinhamento de Milei com os EUA e Israel” foram as palavras de ordem gritadas pelos argentinos indignados.

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