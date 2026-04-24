The Guardian: Teerã não vê necessidade de ceder e esse é o maior problema de Washington

De acordo com a publicação, as principais alavancas de poder iranianas permanecem intactas incluindo as reservas de urânio enriquecido, o controle do estreito de Ormuz e a capacidade de lançar mísseis e drones.

O Irã poderia até suportar um bloqueio total melhor do que os EUA e seus aliados. Neste cenário, Trump estaria "encurralado" entre continuar uma guerra dispendiosa ou aceitar negociações com resultados limitados. Com o passar do tempo, conclui o jornal, a posição de Teerã tende a fortalecer-se.

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