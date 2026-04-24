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Israel mata cinco palestinos, incluindo três crianças, durante trégua

25 abril 2026 - 00:18
News ID: 1805940
Israel mata cinco palestinos, incluindo três crianças, durante trégua

Pelo menos cinco palestinos, incluindo três crianças, morreram na noite de quarta-feira no norte da Faixa de Gaza, apesar de um cessar-fogo em vigor desde outubro do ano passado.

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, as mortes foram causadas por um ataque aéreo israelense com drone contra um grupo de civis perto da mesquita de al-Qassam, na região de Beit Lahia, por volta das 23h30, horário local.

O Hospital Shifa, para onde os corpos foram levados, confirmou que três crianças estavam entre as vítimas fatais e acrescentou que várias outras pessoas ficaram feridas.

A agência de notícias palestina WAFA informou que, na madrugada desta quinta-feira, outro drone israelense matou um palestino e feriu outros três na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Desde o início do cessar-fogo, as autoridades em Gaza relatam ao menos 786 mortos e 2.217 feridos em ataques israelenses.

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