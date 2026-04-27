Peregrinos iranianos serão vanguarda da unidade islâmica no Hajj

Hojat-ol-Islam Seyed Abdol Fattah Navab, representante do Líder para assuntos do Hajj e chefe da delegação iraniana, fez a declaração durante a cerimônia de despedida do primeiro grupo de peregrinos iranianos enviados ao Hajj 2026, realizada no Aeroporto Internacional Imam Khomeini, na manhã de sábado.

“Apesar da guerra sem sentido imposta ao país, agradecemos a Deus por abrir as portas da Casa de Deus aos peregrinos que esperaram por anos”, disse ele, referindo-se aos peregrinos iranianos.

Ao mencionar versículos do Alcorão relacionados ao Hajj, o clérigo afirmou que os peregrinos iranianos na terra da revelação serão pioneiros na promoção dos programas da República Islâmica do Irã e da unidade da Ummah islâmica. Ele acrescentou que, durante essa jornada espiritual, eles certamente se lembrarão de seus entes queridos que não puderam participar.

Dirigindo-se aos responsáveis que viajarão para servir os peregrinos iranianos, Navab disse: “Vocês assumiram a responsabilidade de servir os peregrinos e devem cumprir essa tarefa valiosa com sinceridade.”

Ele também destacou que o Hajj deste ano é diferente dos anteriores devido à perda de um imã martirizado e de um grande número de comandantes, autoridades e cidadãos. Prestou homenagem à memória de Alireza Bayat, ex-chefe da Organização de Hajj e Peregrinação, afirmando que os nomes dessas pessoas se tornarão símbolos da Ummah islâmica no mundo.

Por fim, reforçou a importância da unidade entre o povo e as autoridades, afirmando que todos devem cumprir seus deveres sob a liderança do Líder da Revolução Islâmica, aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei, mantendo a coesão e a unidade.

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