Vídeo: Sauditas recebem peregrinos iranianos com flores e água de rosas

News ID: 1807167

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) – ABNA – A conta oficial do Ministério da Hajj e Umrah da Arábia Saudita publicou um vídeo no domingo (26 de abril de 2026) mostrando as boas-vindas aos peregrinos iranianos em Meca. No vídeo, autoridades sauditas da Hajj e Umrah aparecem cumprimentando os peregrinos iranianos com flores, água de rosas e outros presentes. Anteriormente, Alireza Rashidian, chefe da Organização de Hajj e Peregrinação do Irã, havia anunciado que 30 mil peregrinos iranianos seriam enviados para a peregrinação da Hajj de 2026.