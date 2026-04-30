Embaixador do Irã classifica como “frutíferas” as recentes negociações entre Araqchi e Putin

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – informou que Kazem Jalali afirmou, na quinta-feira, em entrevista ao correspondente da IRNA em Moscou, que parte dessas conversas se concentrou na cooperação internacional, enquanto outros trechos abordaram questões regionais e as relações bilaterais.

Acrescentou: “Também foram examinados, nessas negociações, os temas relacionados à agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, bem como as coordenações a serem estabelecidas entre Teerã e Moscou”.

O embaixador do Irã em Moscou, Kazem Jalali, ao responder à pergunta sobre se, no encontro entre Seyed Abbas Araqchi e o presidente russo, Vladimir Putin, foi apresentada alguma iniciativa concreta diante da atual situação após a agressão militar dos Estados Unidos e do regime sionista, afirmou: “Na prática, nenhuma iniciativa específica foi apresentada; na verdade, nesta reunião trocamos opiniões e ficou acordado que as nossas conversas sobre o tema continuarão”.

E, ao referir-se à possibilidade de um papel mediador da Rússia nos acontecimentos recentes, afirmou: “Ouvimos e analisamos as iniciativas dos países amigos”.

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