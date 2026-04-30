Pesquisa revela que maioria dos americanos enfrenta crise financeira

O aumento do custo de vida lidera as preocupações (31%), seguido pela alta dos preços de energia, que atingiram seu maior nível desde 2008. Além disso, 48% dos entrevistados temem os custos com saúde, 41% receiam não conseguir pagar contas mensais e 40% demonstram preocupação com a educação universitária, evidenciando o peso das despesas essenciais no orçamento das famílias.

Embora a inflação tenha recuado após o pico de 9,1% em 2022, ela permanece acima dos níveis pré-2021, mantendo a percepção de instabilidade. O encarecimento dos combustíveis, com a gasolina chegando a US$ 4,11 por galão após a guerra com o Irã, intensificou a pressão econômica. Pelo quinto ano consecutivo, mais americanos relatam piora do que melhora em suas condições financeiras, sinalizando um cenário persistente de insegurança econômica.

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