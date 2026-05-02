Ataques israelenses deixam 12 civis mortos no sul do Líbano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – As forças israelenses realizaram uma série de ataques aéreos contra múltiplas áreas da província de Nabatieh, no Líbano, causando a morte de uma dezena de civis e evidenciando a persistência de violações do acordo de cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.

Segundo o correspondente da Al Mayadeen no sul do Líbano, aeronaves de guerra israelenses bombardearam as localidades de Harouf e Choukine, bem como as colinas de Iqlim al-Tuffah, no contexto de uma intensificação da atividade aérea na região.

O Ministério da Saúde Pública do Líbano revisou os números de vítimas decorrentes de um ataque israelense contra a localidade de Haboush, no distrito de Nabatieh, confirmando que oito pessoas morreram — entre elas um menor e duas mulheres — e que outras 21 ficaram feridas, incluindo dois menores e uma mulher.

Os ataques coincidem com a continuidade das operações militares israelenses ao longo da fronteira sul do Líbano, que incluem incursões reiteradas, demolições em aldeias fronteiriças e a permanência de efetivos militares em território libanês.

Em um ataque separado contra a localidade de Zrariyeh, no distrito de Sidon, quatro pessoas morreram — entre elas duas mulheres — enquanto outras quatro ficaram feridas, incluindo um menor e uma mulher.

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