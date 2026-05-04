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Conquista dos picos da soberania da Verdade com uma vontade de aço

4 maio 2026 - 21:20
News ID: 1809820
Conquista dos picos da soberania da Verdade com uma vontade de aço

O caminho do Sirat al-Mustaqim é uma via repleta de atrativos que conduzem ao desvio e de tentações satânicas, na qual somente é possível permanecer firme com uma vontade sólida. Aquele que resiste nesse caminho alcança uma cúpula na qual se torna evidente a realização da soberania da religião de Deus, o estabelecimento da verdade e da justiça, e o alcance do propósito da criação do ser humano. Essa grande responsabilidade recai hoje, mais do que nunca, sobre os ombros dos jovens desta era.

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