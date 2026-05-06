Agência Internacional de Notícias Ahlulbayt (ABNA): É difícil encontrar uma família que não esteja lidando hoje com os desafios do ensino virtual, o cansaço das crianças e adolescentes por ficarem grudados nas telas, e o esgotamento e irritação dos mais velhos. O som das notificações dos aplicativos tomou o lugar do sinal do recreio, as mães são obrigadas a ser professoras e mães ao mesmo tempo, e a ansiedade flutuante causada pelas ameaças externas deixou os nervos de todos ainda mais desgastados. Nesse cenário, os Estados Unidos e as correntes hostis não são inocentes; ao contrário, eles contam exatamente com essa pressão psicológica. Intensificar a insegurança mental, incitar o povo a protestar contra as autoridades e, por fim, desestabilizar o país. Eles sabem que a família é a menor e mais fundamental instituição social. Se essa barreira sólida tremer por dentro, a onda de insatisfação vai se infiltrando lentamente nas ruas. Por isso, hoje o “gerenciamento da paz no lar” não é mais apenas uma recomendação ética: é uma ação estratégica para preservar a segurança psicológica e nacional.

A seguir, são sugeridas medidas práticas para restaurar essa paz, com a colaboração de todos os membros da família:

1. Conscientização coletiva: Reconhecer a guerra psicológica e não aceitá-la. O primeiro passo é sentar todos juntos à mesa e, com linguagem simples, lembrar aos adolescentes e até às crianças que o sentimento de inquietação e irritação que sentimos hoje não é sem motivo. Grande parte dele resulta do projeto do inimigo para “desnervar o povo”. Quando as crianças entendem que a bagunça em seus nervos não é culpa apenas das aulas e do celular, mas vem de uma construção externa, elas se cobram menos e cobram menos dos outros. Nessa conversa familiar, peçamos a todos que tomem a decisão consciente: “Não sacrificaremos a paz desta casa por preço nenhum diante da instabilidade orquestrada de fora”.

2. A lei de ouro do “Tempo sem tela” e a divisão de tarefas das mães. Os celulares são portões impiedosos para notícias ruins e comparações destrutivas. Criem um programa semanal simples: reservem horários específicos do dia para “estacionar o celular” (por exemplo, das 20h às 21h, todos os aparelhos da família são colocados em uma caixa especial). Dividam as tarefas domésticas entre todos: o pai cuida das compras, o filho mais velho arruma a mesa, o menor recolhe a louça. Isso reduz diretamente a pressão psicológica sobre a mãe e ensina as crianças a serem membros úteis na tempestade, e não apenas espectadores reclamões.

3. Transformar a aula online de prisão mental em oportunidade. As crianças passam o dia inteiro com a cabeça no celular porque não têm alternativas prazerosas. Em vez de brigar com “chega, larga esse celular”, criem alguns rituais familiares simples: depois da aula, 15 minutos de “jogo de tabuleiro em família” ou fazer um bolo simples juntos. Uma competição de leitura de meia hora em que os próprios pais também tenham um livro na mão. Declarem um dia na semana como “Dia sem upload”: um dia em que tudo seja vivido offline, mesmo dentro de casa.

4. Conversa segura: Permitir que os medos sejam externados. Todos os dias ou a cada poucos dias, formem um círculo na casa onde cada pessoa — especialmente as crianças — possa falar, sem julgamento, sobre seus medos, mágoas e até raiva. Repitam frases poderosas: “Você tem o direito de estar preocupado(a). Estamos juntos para passar por esses dias”. Essa liberação emocional funciona como o desarme de uma bomba que o inimigo deseja explodir dentro de casa.

5. Governar sobre o que está sob nosso controle. Não somos nós que escrevemos o programa nuclear, nem apagamos os tuítes ameaçadores. Mas a luz da casa, o tom de voz, o cheiro do chá fresco e um abraço no momento certo estão totalmente sob nosso controle. Concentrem-se nesses pequenos elementos. O lema de todas as manhãs da casa pode ser: “Hoje sou responsável apenas pelo bem-estar dentro destas quatro paredes, e isso basta”.

6. Espiritualidade coletiva: âncora nos dias instáveis. Deixem as brigas de lado por alguns minutos e reservem um cantinho acolhedor para ler uma página do Alcorão, um poema de Hafez ou alguns momentos de silêncio agradecido. Para as crianças, especialmente quando todos os membros da família se sentam juntos, isso cria uma segurança muito mais profunda que qualquer segurança política: uma segurança de pertencimento e fé de que essa onda também vai passar.

7. Redefinir o “apoio nacional”. Ensinemos às crianças que fazer menos barulho em casa, permanecer gentis com os membros da família e cumprir as tarefas sem agressividade não é apenas uma obrigação pessoal. Com isso, elas estão tornando o país mais resistente à guerra psicológica do inimigo, porque o inimigo espera o colapso psicológico de cada um de nós. Portanto, cada sorriso dentro de casa é um passo atrás do inimigo.

Conclusão

A família é o lugar onde ou a forte onda dos acontecimentos se quebra, ou se transforma em uma enchente devastadora. Os Estados Unidos e todos aqueles que colocaram o Irã sob pressão não querem apenas mísseis: eles desejam o colapso da paciência, o esgotamento da resiliência e o amargor nas palavras dentro das nossas próprias cozinhas e salas de estar. A forma de neutralizar esse plano é construir conscientemente a paz no lar: com divisão justa de tarefas, gerenciamento inteligente da tecnologia, diálogo carinhoso e foco nos pequenos bens que estão sob nosso controle. Quando cada um de nós — como pai, mãe, irmão ou irmã — mantiver acesa a luz do afeto dentro de casa, provaremos ao inimigo que não vamos nos desfazer por dentro. A paz começa de dentro dos lares e, se essas trincheiras permanecerem firmes, nenhuma tempestade conseguirá derrubar o país. A partir desta noite, experimentem uma pequena mudança. Essa mesma pequena mudança é o início de uma grande resiliência.