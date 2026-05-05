Da Ansiedade e dos Comprimidos para Dormir até a Verdadeira Tranquilidade

Agência Internacional Ahlul Bayt (ABNA): A fitrah é aquela chama inextinguível dentro do ser humano que o impulsiona rumo à perfeição, à justiça e ao Deus Único. O Alcorão diz: «A fitrah de Allah sobre a qual Ele criou as pessoas» (Surata Ar-Rum, 30).

Mas a fitrah, como um rio caudaloso, precisa de um caminho para chegar ao mar (Deus). Os Ahlul Bayt (a.s.) são as pontes firmes sobre este rio — pontes sem as quais os corações não alcançam a margem da tranquilidade.

Aqueles que hoje lutam contra ansiedade crônica, insônias frequentes e dependência de medicamentos calmantes são, na verdade, vítimas do rompimento da conexão com estas pontes divinas. Eles ignoraram sua fitrah sedenta de Deus, sem perceber que, quanto mais se afastam de Deus e de Seus santos, mais instável fica sua mente e mais escuras se tornam suas noites.

O rio da fitrah nunca para de fluir

A fitrah humana é como um rio sempre em movimento. Mesmo que alguém não reze, não faça nenhum dhikr e não tenha ligação com os Ahlul Bayt (a.s.), a fitrah grita de dentro: “Eu preciso de paz!” Este grito se manifesta como sensação de vazio, insatisfação com a vida e busca por prazeres passageiros.

Cirurgias estéticas, modelagem de cabelo, alongamento de unhas e compras de luxo são tentativas de silenciar este rio. Mas a fitrah não se cala com essas coisas, porque o rio só se aquieta quando chega ao mar, não em piscinas de decoração.

A ponte dos Ahlul Bayt: o único caminho da rebelião para a paz

Os Imames (a.s.) se apresentaram como “Sirat al-Mustaqim” (o caminho reto) e “Urwat al-Wuthqa” (o cabo firme). Imam Sadiq (a.s.) disse: «Nós, por Allah, somos o caminho reto!»

Isso significa que quem busca a verdadeira tranquilidade não consegue chegar a Deus sem atravessar esta ponte. A oração, que é o pilar da religião, é na verdade a conexão com esta ponte através da recordação de Deus. Dua, ziyarat, munajat com o Imam do Tempo (a.j.) e a intercessão de Fátima Zahra (s.a.) são os corrimãos firmes que salvam o ser humano de cair no turbilhão da ansiedade.

O que acontece com os nervos quando se fica sem ponte?

Na sociedade de hoje, pessoas que são muçulmanas e xiitas, mas não têm nenhuma ligação prática com os Ahlul Bayt, sofrem de um tipo de “pobreza espiritual”. Psicólogos e neurologistas enfatizam que a crença em uma força superior e o sentimento de pertencimento a uma rede sagrada (como os Ahlul Bayt) reduzem significativamente o nível de cortisol (hormônio do estresse).

Sem esta ponte, o inconsciente busca constantemente substitutos materiais. O resultado? Pesadelos noturnos, dependência de comprimidos para dormir, irritabilidade nervosa e aquela ansiedade crônica visível no olhar. Por quê? Porque a fitrah, que foi criada para o mar, apodrece em poças de apegos mundanos.

A experiência da verdadeira tranquilidade após atravessar a ponte

Muitos que antes sofriam exatamente com estas insônias e comprimidos, ao retornarem à oração no início do tempo, à leitura da Dua Kumayl nas noites de sexta ou a uma simples ziyarat, passaram por uma mudança impressionante. Eles dizem: “É como se algo na minha mente tivesse se acalmado. Não preciso mais de comprimidos.”

Esta é a graça da ponte dos Ahlul Bayt. Quando o rio da fitrah chega à ponte, seu tumulto se transforma em ordem e serenidade.

Hoje em dia, as redes sociais e o fascínio pelo luxo e pela aparência têm destruído a mente de muitas mulheres. Talvez muitas não percebam o que estas imagens coloridas da vida dos outros causam em sua mente e em sua alma. A conexão com a Fonte da Tranquilidade é a solução definitiva para todas as ansiedades.

Minha querida irmã iraniana e conterrânea! Se você sofre de insônia, estresse interminável e sensação de vazio; se já duplicou a dose de comprimidos para dormir, mas suas noites ainda são longas e opressivas, saiba que o rio da fitrah está em tumulto dentro de você.

A solução não é um novo alongamento de unhas nem uma cor de cabelo fantasiosa. A solução é construir uma ponte de devoção aos Ahlul Bayt (a.s.) sobre este rio.

Comece com um simples “Ya Zahra (s.a.)”. Comece fazendo ablução e rezando dois rak’ats. Comece ouvindo uma dua ou um discurso do Imam Khomeini ou do Líder Supremo sobre os Ahlul Bayt.

Experimente esta ponte; ela dará aos seus nervos uma tranquilidade que nenhum comprimido do mundo consegue proporcionar. Porque a promessa divina é verdadeira: «Não é com a recordação de Allah que os corações se tranquilizam?» (Surata Ar-Ra’d, 28).

E a recordação de Allah passa pelo caminho dos Ahlul Bayt.

Construa a ponte para que você possa ver a margem da verdadeira tranquilidade.