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Mais de 60% dos estadunidenses dizem que guerra contra o Irã fez mais mal do que bem, aponta pesquisa

6 maio 2026 - 21:34
News ID: 1810869
Mais de 60% dos estadunidenses dizem que guerra contra o Irã fez mais mal do que bem, aponta pesquisa

Seis em cada dez cidadãos dos EUA desaprovam a condução da guerra contra o Irã pelo presidente Donald Trump, segundo pesquisa da PBS News/NPR/Marist divulgada em 6 de maio de 2026. A insatisfação subiu de 54% em março, enquanto apenas 33% aprovam sua política em relação ao Irã.

Entre os republicanos, a desaprovação saltou de 15% para 22%. No total, 61% dos americanos afirmam que a ação militar no Irã "fez mais mal do que bem" – incluindo 25% do partido de Trump.

A pesquisa também mostra que 62% acreditam que o papel dos EUA no mundo foi enfraquecido pelas decisões de Trump. Na economia, 61% desaprovam seu desempenho. Os preços dos combustíveis são a maior fonte de frustração: mais de 80% relatam impacto no orçamento familiar, e 63% culpam Trump diretamente pela alta, incluindo 32% dos republicanos.

O levantamento foi divulgado horas após Trump anunciar a suspensão do chamado "Projeto Liberdade".

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