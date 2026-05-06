Mais de 60% dos estadunidenses dizem que guerra contra o Irã fez mais mal do que bem, aponta pesquisa

Entre os republicanos, a desaprovação saltou de 15% para 22%. No total, 61% dos americanos afirmam que a ação militar no Irã "fez mais mal do que bem" – incluindo 25% do partido de Trump.

A pesquisa também mostra que 62% acreditam que o papel dos EUA no mundo foi enfraquecido pelas decisões de Trump. Na economia, 61% desaprovam seu desempenho. Os preços dos combustíveis são a maior fonte de frustração: mais de 80% relatam impacto no orçamento familiar, e 63% culpam Trump diretamente pela alta, incluindo 32% dos republicanos.

O levantamento foi divulgado horas após Trump anunciar a suspensão do chamado "Projeto Liberdade".

...............

308